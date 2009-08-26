خط دو قطار شهری کرج سه شهر را به تهران متصل می کند

نادررضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: خط دو قطار شهری کرج و حومه ستون فقرات حمل و نقل ریلی شهرستان کرج و بخشی از شهریار محسوب می شود که ملارد را به شهر کرج، کمالشهر و هر سه شهر را به تهران متصل می کند.

وی افزود: در دو سر ابتدا و انتهایی خط دو مصوب قطار شهری کرج و حومه دو نقطه پرتراکم جمعیتی وجود دارد و مطالعات نشان می دهد نیاز است 4.9 کیلومتر با چهار ایستگاه در انتهای خط در کمالشهر و 3.2 کیلومتر با سه ایستگاه در ابتدا خط ملارد، آماده بهره برداری ریلی شود.

نوری بیان داشت: موضوعات فوق در جلسه کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با سه صورتجلسه توسعه و گسترش خطوط شهری شیراز، طرح جامع حمل و نقل ترافیکی شیراز و مطالعات ترافیکی دو سر ابتدایی و انتهایی خط دو مصوب قطار شهری کرج و حومه در وزارت کشور بررسی شده است.