تشکیل کمیته ضد تقلب برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، "محمود الخضیری" رئیس اسبق اتحادیه وکلای اسکندریه مصر با اشاره به تشکیل کمیته مبارزه با تقلب اظهار داشت: هدف اصلی ما تقاضای برای نظارت بین المللی بر انتخابات پارلمانی سال 2010 و انتخابات ریاست جمهوری 2011 است.

وی افزود: بیشتر کشورهای جهان از نظارت بین المللی بر انتخابات خود بهره می برند و در صورت مخالفت دولت با این امر تحرکات قانونی خود را برای استفاده از این اهرم عملی خواهیم کرد.

این وکیل ارشد مصری همچنین از برقراری ارتباط با سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و موسسه بین المللی کارتر برای نظارت بر انتخابات پارلمانی 2010 و ریاست جمهوری 2011 در مصر خبر داد.