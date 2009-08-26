دبیر مفهومی جشنواره "ترانه‌های سرزمین مادری" در گفتگو با خبرنگار مهر از اتمام داوری آثار مربوط به آن خبر داد و گفت: امسال حدود 2000 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که در 5 بخش مجزا شامل ترانه‌های کودک، آئینی و مذهبی، اجتماعی، عاشقانه و بخش ویژه با عنوان ایران و توسط افشین یداللهی، نیلوفر لاری پور و عبدالجبار کاکایی داوری شد.

مهدی موسوی میرکلائی افزود: در مجموع حدود 120 اثر به مرحله دوم راه یافت که با غربالی که در این مرحله انجام می‌شود حدود 50 نفر به مرحله پایانی می‌رسند. بنای ما این است که از همه راهیافتگان به مرحله پایانی تقدیر کنیم اما در هر بخش هم سه نفر یعنی مجموعاً 15 نفر برگزیده خواهند شد.

موسوی میرکلایی درباره شیوه برپایی این جشنواره نیز گفت: هنوز زمان و مکان برگزاری جشنواره مشخص نشده است اما قصد ما این است که آن را در عید سعید فطر و در یکی از مکان‌های احتمالی برج میلاد یا پردیس دانشگاه تهران برپا کنیم.

جشنواره "ترانه‌های سرزمین مادری" بزرگترین جشنواره ترانه‌سرایی کشور است که توسط پرشین بلاگ و با همکاری هفته نامه چلچراغ و در بخش‌های عمومی و با موضوعات ترانه‌های کودک، آئینی و مذهبی، اجتماعی، عاشقانه و نیز بخش ویژه با عنوان ایران برگزر خواهد شد.

دبیر این جشنواره محمد علی بهمنی و رئیس شورای سیاستگذاری آن فریدون عموزاده خلیلی است.