نصب اشیا خارجی روی درختان پیگرد قانونی دارد

مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهار داشت: به منظور حفظ و نگهداری درختان و جلوگیری از تخریب و آسیب رساندن به فضای سبز، نصب اشیای خارجی مانند تابلو، نورافکن و پرده بر روی درختان ممنوع بوده و اجرای هرگونه طرح عمرانی در حریم فضای سبز مستلزم هماهنگی قبلی با سازمان پارک‌ها و فضای سبز است.

وی افزود: این سازمان به عنوان متولی حفظ و نگهداری فضای سبز در شهر، پس از بررسی‌های کارشناسی لایحه جلوگیری از نصب اشیای خارجی بر روی درختان سطح شهر و جلوگیری از تخریب فضای سبز در هنگام اجرای عملیات عمرانی را تنظیم کرد که پس از طرح لایحه در صحن شورای اسلامی شهر به تصویب اعضا رسید.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز قزوین تصریح کرد: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر نصب هرگونه بنر، اعلامیه، پیچیدن هر گونه پارچه و پلاستیک همچنین آویختن هرگونه تابلوو لامپ بر روی درختان ممنوع بوده و در صورت بروزهر گونه آسیبی به درخت مطابق با قانون حفظ و گسترش فضای سبز با فرد یا ارگان خاطی برخورد خواهد شد.

به گفته کاظمی همچنین در خصوص اجرای هر گونه طرح عمرانی در حریم فضای سبز، قبل از طراحی مجریان باید با سازمان پارک‌ها هماهنگی لازم را انجام دهند تا از تخریب فضای سبز جلوگیری شود.

کاظمی یادآورشد: در صورتی که فرد یا افرادی بدون کسب مجوز و رعایت موارد قانونی، اقدام به قطع درخت کنند، طبق ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز با آنان برخورد خواهد شد و بدیهی است درصورت نیاز به قطع درخت در محلی که موجب اشکال در رفت و آمد، تداخل در شبکه برق و غیره باشد، تنها به تشخیص کارشناس این کمیسیون و اخذ مجوز لازم، آن هم توسط گروه ویژه قابل اقدام است.

دبیر کمیسیون ماده 14 نیز اعلام کرد: نصب انواع صندوق‌ها، پست‌های برق و مخابرات در حریم فضای سبز و همجوار درختان و نصب نورافکن، تابلوو بنر بر روی تنه درختان از جمله موارد آسیب رساندن به فضای سبز به شمار می رود.

علی اکبر علی آقایی افزود: حفاری نهادهای خدمات رسان، ساختمان سازی و اجرای طرح‌های عمرانی از جمله اصلاح هندسی امور ترافیکی و توسعه معابر در حریم فضای سبز از دیگر مواردی است که تخریب فضای سبز را به همراه دارد.

وی تأکید کرد: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر، نهادهای خدمات رسان شهری موظف هستند تا قبل از طراحی و اجرای کار در حریم فضای سبز با تبادل نظر و تشکیل کارگروه با کارشناسان فضای سبز تدابیری اتخاذ کنند تا خسارات وارده به حداقل ممکن تقلیل یابد.

دبیر کمیسیون ماده 14 یادآور شد: امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری، درختان نقش مهمتری در زندگی بشر ایفا می‌کنند، چرا که به دلیل فعالیت کارخانجات صنعتی و نیز افزایش وسایط نقلیه و فعالیت روزانه آنها در شهر، آلاینده‌ها و گازهای مهلک و خطرناکی مانند دی‌اکسید کربن در هوای شهر فزونی می‌یابد که سلامت افراد را تهدید می‌کند و افزایش هرچه بیشتر این مواد آلاینده کاهش میزان اکسیژن در هوا را سبب می‌شود، از این رو نقش فضای سبز و به ویژه درختان به منزله ریه‌‌های تنفسی یک شهر، نقش مهمی در تأمین سلامت مردم دارد.