واگذاری 1921 واحد کارگاهی در شهرکهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر بله نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ، اسفندیار حیدری اظهارداشت: سازمان در کنار ایجاد امکانات زیربنائی و بستر سازی برای صنعتگران استان از سال 77 شروع به ساخت واحدهای کارگاهی در شهرکهای صنعتی، برای کم کردن مشکلات صنعتگران در خصوص ساخت واحد صنعتی کرده است.

وی گفت: از مجموع واحدهای کارگاهی به بهره‌برداری رسیده برای 9 هزار و 645 نفر اشتغال ایجاد شده و این در حالی است که میانگین اشتغال این واحدها 8 نفر می‌باشد.

حیدری افزود: واحدهای کارگاهی واحدهایی هستند که در داخل یک شهرک صنعتی و یا در مکان مستقل ایجاد گردیده و به صورت استیجاری و یا قطعی در اختیار کارآفرینان و متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی کوچک قرار داده می‌شوند.

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: تمامی خدمات مورد نیاز از قبیل آب، برق و گاز ( در صورت وجود شبکه گاز شهری) و راه دسترسی آسفالت شده تا ورودی این واحدهای کارگاهی تامین شده است.

وی یادآور شد: حدود هزار و 65 واحد کارگاهی در حال احداث در کل شهرکها و نواحی صنعتی وجود دارد که امیدواریم تا پایان سال جاری 490 واحد کارگاهی به مرحله واگذاری و 360 واحد به مرحله بهره‌برداری برسند.