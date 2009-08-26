حضورم در لیگ 88 قطعی نیست / وجهه والیبال خراب شده است

بهنام محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اینکه بسیاری از تیمهای باسابقه ما حالا تنها به حضور در مسابقات باشگاهی اما نه با قدرت، بسنده کردهاند اصلا خوشایند نیست. از آن بدتر اینکه تیمهایی وارد عرصه باشگاهی شدهاند که تنها 300 تا 400 میلیون تومان بودجه دارند.
بازیکن پشت خط زن والیبال کشورمان ادامه داد: بازیکنانی که جذب این دسته از تیمها میشوند قطعا به خاطر امرار معاش خود به اندک حقوق دریافتی از تیم اکتفا میکنند. اما به طور حتم این بازیکنان برای تیمشان سنگ تمام نمیگذارند. تاثیر این مسئله فردی یا تیمی در نهایت موجب تضعیف رقابتهای باشگاهی و بعد از آن تیم ملی و کل والیبال کشور میشود.
ملیپوش پیشین والیبال کشورمان یادآور شد: در هر حال وجهه والیبال ایران خراب شده است. وقتی خود باشگاهها که تغذیه کننده تیم ملی هستند به کار در کمترین سطح راضی میشوند نباید انتظار بالا ماندن سطح کل والیبال را داشت.
محمودی که اواسط سال پیش جذب تیم ارتعاشات صنعتی شد و این تیم را در اولین حضورش دررقابتهای لیگ برترهمراهی کرد تصریح کرد: از این تیم پیشنهاد دوبارهای برای ادامه همکاری تا پایان لیگ امسال داشتم. اما ظاهرا فرهاد داخم (سرمربی تیم ارتعاشات) با بودجه کم کارش را آغاز کرده است. من نمیتوانم درچنین تیمی بازی کنم.
وی با تاکید بر اینکه برای شخصیت و آبروی خود ارزش زیادی قائل است افزود: هرگز به بازی در هر تیمی و با هر شرایطی راضی نمیشوم. به همین دلیل چند پیشنهاد دیگر را هم رد کردم چرا که بودجه کافی برای مسابقات نداشتند. ضمن اینکه ترجیح میدهم درتهران باشم. درهر حال در لیگ88 شرکت میکنم اما اگر تیمی با شرایط ایدهآل مورد نظرم را پیدا کنم. درغیراین صورت حضورم دربازیها قطعی نیست.
بازیکن پشت خط زن والیبال ایران به برگزاری بازیها به صورت پلیآف اشاره کرد و گفت: به خاطر سه سال بازی در لیگ ایتالیا تجربه این مرحله از رقابتها را دارم. برگزاری بازیها به صورت پلیآف باعث میشود که درحق هیچ تیمی اجحاف نشود.
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