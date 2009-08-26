حضورم در لیگ 88 قطعی نیست / وجهه والیبال خراب شده است

بهنام محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اینکه بسیاری از تیم‏های باسابقه ما حالا تنها به حضور در مسابقات باشگاهی اما نه با قدرت، بسنده کرده‎اند اصلا خوشایند نیست. از آن بدتر اینکه تیم‎هایی وارد عرصه باشگاهی شده‎اند که تنها 300 تا 400 میلیون تومان بودجه دارند.

بازیکن پشت خط زن والیبال کشورمان ادامه داد: بازیکنانی که جذب این دسته از تیم‎ها می‏شوند قطعا به خاطر امرار معاش خود به اندک حقوق دریافتی از تیم اکتفا می‎کنند. اما به طور حتم این بازیکنان برای تیمشان سنگ تمام نمی‌گذارند. تاثیر این مسئله فردی یا تیمی در نهایت موجب تضعیف رقابت‎های باشگاهی و بعد از آن تیم ملی و کل والیبال کشور می‎شود.

ملی‎پوش پیشین والیبال کشورمان یادآور شد: در هر حال وجهه والیبال ایران خراب شده است. وقتی خود باشگاه‏ها که تغذیه کننده تیم ملی هستند به کار در کمترین سطح راضی می‎شوند نباید انتظار بالا ماندن سطح کل والیبال را داشت.

محمودی که اواسط سال پیش جذب تیم ارتعاشات صنعتی شد و این تیم را در اولین حضورش دررقابت‎های لیگ برترهمراهی کرد تصریح کرد: از این تیم پیشنهاد دوباره‎ای برای ادامه همکاری تا پایان لیگ امسال داشتم. اما ظاهرا فرهاد داخم (سرمربی تیم ارتعاشات) با بودجه کم کارش را آغاز کرده است. من نمی‎توانم درچنین تیمی بازی کنم.

وی با تاکید بر اینکه برای شخصیت و آبروی خود ارزش زیادی قائل است افزود: هرگز به بازی در هر تیمی و با هر شرایطی راضی نمی‎شوم. به همین دلیل چند پیشنهاد دیگر را هم رد کردم چرا که بودجه کافی برای مسابقات نداشتند. ضمن اینکه ترجیح می‌دهم درتهران باشم. درهر حال در لیگ88 شرکت می‌کنم اما اگر تیمی با شرایط ایده‌آل مورد نظرم را پیدا کنم. درغیراین صورت حضورم دربازی‎ها قطعی نیست.

بازیکن پشت خط زن والیبال ایران به برگزاری بازی‎ها به صورت پلی‎آف اشاره کرد و گفت: به خاطر سه سال بازی در لیگ ایتالیا تجربه این مرحله از رقابت‌ها را دارم. برگزاری بازی‎ها به صورت پلی‎آف باعث می‎شود که درحق هیچ تیمی اجحاف نشود.