تداوم مقاومت و اتحاد واکنش واقعی به تجاوزات اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، جنبش های حماس و جهاد اسلامی فلسطین رژیم صهیونیستی را مسئول خشونت های اخیر در نوارغزه دانستند.

"اسماعیل رضوان" یکی از رهبران برجسته جنبش حماس در گفتگوی مطبوعاتی اظهار داشت که نتایج ناآرامی اخیر در نوارغزه تنها بر عهده رژیم صهیونیستی است.

وی خاطرنشان کرد: اسرائیل از زمان برای تشدید ناآرامی در اطراف نوارغزه و فراهم کردن فرصت مناسب برای حمله به این منطقه استفاده می کند.

در همین راستا جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در بیانیه ای اعلام کرد: حملات اسرائیل به غزه خطرناک و تجاوزکارانه و بیانگر انگیزه های اشغالگران برای حمله گسترده علیه ملت فلسطین است که هدف از آن از بین بردن اراده و پایداری شهروندان فلسطینی است.

در این بیانیه آمده است: تمامی گروه ها باید برای حمایت از ملت و اراضی فلسطین به گزینه مقاومت روی آورند چرا که دشمن از اختلافات و نادیده گرفتن اولویت های فلسطینی [از سوی گروه های مقاومت] بهره برداری می کند.

وی در پایان گفت که تداوم مقاومت و حفظ وحدت، واکنش واقعی به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

خاطرنشان می شود که در تجاوزات دو روز گذشته رژیم صهیونیستی به نوارغزه که به صورت حمله هوایی و زمینی به کشاورزان فلسطینی صورت گرفت دستکم چهار فلسطینی شهید و 11 تن دیگر زخمی شدند.