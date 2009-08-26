ملکان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: حدود سه سال روی فیلمنامه "سه نفر روی یک خط" کار میکردم. این فیلم موضوعی اجتماعی با دورن مایه طنز دارد و اتفاقهای زندگی جوانان در مرز 19 تا 30 سال را به تصویر میکشد و به نوعی به موضوع تصمیمگیری بین مرگ و زندگی میپردازد.
وی درباره دوری چند ساله از سینما افزود: کار در سینما به گونهای شده است که یا باید کمدی سخیف بسازیم که مخاطب خود را دارد و یا اگر بخواهیم فیلمی در سطحی بالاتر تولید کنیم، باید نگران سرمایه گذار و یا شرایط اکران آن باشیم. اما امیدوارم با تلاشی که برای نوشتن فیلمنامه "سه نفر روی یک خط" انجام دادم، فیلم با استقبال رو به رو شود.
خسرو ملکان فیلمهای سینمایی "طوبی"، "تماس"، "عروسی مهتاب"، "مادرزن سلام" و... را در کارنامه دارد.
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