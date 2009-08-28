استان مرکزی در اهدا خون در کشور اول شد

نبی‌الله ایزدی در گفتگو با خبرنگار در اراک افزود: طی پنج ماه گذشته، مردم استان مرکزی 14 هزار واحد خون اهدا کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج و نیم درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه 51 درصد خون اهدایی توسط مردم استان مرکزی به صورت مستمر است، تصریح کرد: حدود پنج هزار واحد خون طی این مدت به استان‌های نیازمند ارسال شده است.

مدیرکل پایگاه انتقال خون استان مرکزی اظهار داشت: طی چهار ماهه امسال مردم استان 14 هزار واحد خون اهدا کردند که شامل 142 واحد خون کامل، 11 هزار و 345 واحد گلبول قرمز متراکم، 10 هزار و 877 واحد پلاسمای تازه منجمد، 431 واحد کرایو، 431 واحد پلاسمای فاقد کرایو و دوهزار و 954 واحد پلاکت است.

ایزدی ساعت کار خونگیری پایگاه‌های انتقال خون در سطح استان در ماه مبارک رمضان را 19 تا 24 نیمه شب اعلام کرد و ادامه داد: شهروندان می‌توانند بعد از افطار به مراکز خونگیری مراجعه کنند.

مدیرکل پایگاه انتقال خون استان مرکزی با اشاره به اینکه کمتر از 30 میلیون واحد خون از کشورهای در حال توسعه که دارای 80 درصد جمعیت جهان هستند جمع‌ آوری می‌شود، خاطرنشان کرد: در کشور ایران سالانه حدود دو میلیون واحد خون جمع‌آوری می‌شود و شاخص اهدای خون در کشور ما 25 در هر هزار نفر است یعنی سالانه به ازای هر هزار نفر جمعیت، 25 نفر اقدام به اهدای خون می ‌کنند.