37 درصد پیشرفت فیزیکی طرحهای عمران شهری در شمال شرق

به گزارش خبرگزاری مهر، "علیرضا جاوید" در جلسه ارزیابی عملکرد چهار ماهه منطقه گفت: تملک املاک و آزاد سازی معارضین ادامه بزرگراه شهید زین الدین که از شریان های اصلی شهر تهران نیز به حساب می آید که با احداث آن آزاد راه تهران کرج در غرب تهران به شرق تهران در سه راه آزمایش متصل می شود و با 75 درصد پیشرفت فیزیکی در حال پیگیری است.

شهردار منطقه 4 تهران اضافه کرد: برای آزاد سازی معارضین این بزرگراه تا کنون 150 میلیارد تومان هزینه شده که در نوع خود کم نظیر است.

جاوید با اشاره پیگیری تکمیل پروژه های متعدد فرهنگی اجتماعی، ورزشی، عمرانی، خدماتی و ترافیکی در منطقه 4 بیان داشت: در برنامه سال 88 برگزاری دو مراسم افتتاحیه پروژه ها با اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد تومان لحاظ شده که در فصول پائیز و زمستان با حضور شهردار تهران صورت می گیرد.