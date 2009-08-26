همایش کانونهای فرهنگی هنری دانشگاههای کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران حسن زاده - مسئول امور کانونهای فرهنگی هنری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با اعلام این خبر گفت: برگزاری نمایشگاه تخصصی از آثار منتخبین و برگزیدگان دانشجو، برگزاری نمایشگاه عمومی شامل توانمندیها و دستاوردهای کانونهای فرهنگی هنری دانشگاهها و تقدیر از برگزیدگان بخش دستاوردهای کانونهای فرهنگی هنری از جمله اهداف این همایش به شمار می رود.

وی گفت : تاکنون یک هزار و 675 اثر به دبیر خانه همایش ارسال شده و دانشگاهها می توانند تا 15 شهریورماه با ارسال جداول و برگه های ثبت نام که از طریق اداره کل امور فرهنگی ارسال شده است در همایش حضور داشته باشند.