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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۳۲

همایش کانونهای فرهنگی هنری دانشگاههای کشور برگزار می شود

همایش کانونهای فرهنگی هنری دانشگاههای کشور برگزار می شود

سومین همایش کانونهای فرهنگی هنری دانشگاههای کشور (رویش) 27 تا 29 مهر ماه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران حسن زاده - مسئول امور کانونهای فرهنگی هنری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با اعلام این خبر گفت: برگزاری نمایشگاه  تخصصی از آثار منتخبین و برگزیدگان دانشجو، برگزاری نمایشگاه عمومی شامل توانمندیها و دستاوردهای کانونهای فرهنگی هنری دانشگاهها و تقدیر از برگزیدگان بخش دستاوردهای کانونهای فرهنگی هنری از جمله اهداف این همایش به شمار می رود.  

وی گفت : تاکنون یک هزار و 675 اثر به دبیر خانه همایش ارسال شده و دانشگاهها می توانند تا 15 شهریورماه با ارسال جداول و برگه های ثبت نام که از طریق اداره کل امور فرهنگی ارسال شده است در همایش حضور داشته باشند.

کد مطلب 936352

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