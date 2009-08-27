شهرداری کرج حق واگذاری مغازه در معابر عمومی را ندارد

عضو شورای اسلامی شهر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق قانون، شهرداری نباید در شبکه و معابر عمومی مغازه واگذار کند زیرا این امر بر بار ترافیکی می افزاید.

خدابین ادامه داد: متاسفانه شهرداری کرج به این امر توجه لازم را نداشته و در مواردی بر خلاف آن عمل کرده است.

خدابین عنوان کرد: به عنوان مثال شهرداری کرج بدون موافقت اعضای شورای این شهر در زیرپل مکانیزه چهارراه طالقانی مغازه هایی احداث کرده که به طور مسلم وجود این مغازه ها به دلیل جذب مشتری، بر ترافیک کنونی این چهارراه می افزاید.

این عضو شورای اسلامی کرج خاطرنشان کرد: همچنین شهرداری نمی تواند شبکه ها و شوارع شهر را بفروشد یا سرقفلی بگیرد زیرا این امر نیز با قوانین مربوطه در تضاد است.

وی بیان کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که ترافیک کنونی کرج کاهش یابد، نه اینکه با عملکرد نامطلوب خود مشکل ترافیک را افزایش دهیم.

خدابین یادآور شد: انجام فعالیتهای عمرانی از سوی شهرداری بدون جلب موافقت شورای شهر، امر بسیار نامطلوبی است و مدیریت شهری را با معضل مواجه می کند.