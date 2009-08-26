به گزارش خبرگزاری مهر، مراجعه کنندگان به هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که درباره نماز و احکام آن سوال و ابهامی دارند یا نسبت به شیوه اجرای صحیح این فریضه الهی پرسشی دارند می توانند با مراجعه به بخش آموزش در دو غرفه مستقل (ویژه بانوان و آقایان) در حضور کارشناسان قرآنی و دینی پرسشهای خود را طرح کنند و اگر در قرائت بخش هایی از نماز نیز دچار اشتباه هستند توسط کارشناسان تذکر داده خواهد شد و تصحیح می شود.



در این بخش همچنین لوح فشرده (CD) آموزشی نماز در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 23 شهریور در مصلای امام خمینی تهران پذیرای علاقمندان است .

