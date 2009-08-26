  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

در نمایشگاه قرآن؛

سؤالات مربوط به احکام نماز پاسخ داده می‌شوند

بازدیدکنندگان هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که درباره نماز و احکام آن سؤال و ابهامی دارند می‌توانند با مراجعه به بخش آموزش پرسشهای خود را با کارشناسان قرآنی و دینی در میان بگذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراجعه کنندگان به هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که درباره نماز و احکام آن سوال و ابهامی دارند یا نسبت به شیوه اجرای صحیح این فریضه الهی پرسشی دارند می توانند با مراجعه به بخش آموزش در دو غرفه مستقل (ویژه بانوان و آقایان) در حضور کارشناسان قرآنی و دینی پرسشهای خود را طرح کنند و اگر در قرائت بخش هایی از نماز نیز دچار اشتباه هستند توسط کارشناسان تذکر داده خواهد شد و تصحیح می شود.

در این بخش همچنین لوح فشرده (CD) آموزشی نماز در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 23 شهریور در مصلای امام خمینی تهران پذیرای علاقمندان است .

کد مطلب 936366

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها