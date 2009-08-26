به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست هم اندیشی که با حضور مدیر و کارشناسان اداره آسیب های اجتماعی شهرداری، جمعی از شورایاران، ائمه جماعات مساجد، رهائی یافتگانی از بند اعتیاد و نمایندگانی از پاسگاه های انتظامی در محله شمس آباد برگزار شد طرفین در خصوص چگونگی شناخت جرائم اجتماعی ونحوه برخورد با بزهکاران که در دام اعتیاد، فساد و فقر گرفتار هستند با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند و دیدگاه ها و نظرات خویش را برای کاهش این قبیل جرائم ارائه کردند.

کد مطلب 936376