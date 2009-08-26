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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۲۴

100 بازرس افتخاری در سمنان کنترل نامحسوس ترافیک را برعهده دارند

100 بازرس افتخاری در سمنان کنترل نامحسوس ترافیک را برعهده دارند

سمنان - خبرگزاری مهر: 100 بازرس افتخاری در استان سمنان کنترل نامحسوس ترافیک در معابر شهری و برون شهری این استان را بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرمانده انتظامی استان سمنان پیش از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز فعالیت بازرسان افتخاری کنترل نامحسوس ترافیک استان سمنان گفت: بازرسان افتخاری از بین افراد معتمد و دارای مدرک تحصیلی عالی انتخاب شده اند.

سردار قاسم نصری افزود: گزارش بازرسان نامحسوس در سامانه اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی ثبت و برگ جریمه در قالب فرم مخصوص به آدرس راننده متخلف ارسال می شود.

وی با اشاره به اینکه به رغم افزایش خودرو و کاربر ترافیک شاهد کاهش چشمگیر تصادفات در راهها هستیم، گفت: این امر ناشی از موفقیت های پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش و مهار تصادفات دارد.

به گفته وی، آموزش همگانی و مشارکت افراد را مهمترین عامل مهار تصادفات است و باید با کمترین اعمال قانون شاهد بیشترین نظم و امنیت در جامعه باشیم.

فرمانده انتظامی استان سمنان یادآور شد: با فرهنگ سازی، بهبود وضعیت راهها، ارتقای کیفیت خودروها و در نهایت قانونمند کردن رانندگان می توان ایمنی را در شبکه ترافیک به بالاترین حد ممکن رساند.

کد مطلب 936377

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