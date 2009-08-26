100 بازرس افتخاری در سمنان کنترل نامحسوس ترافیک را برعهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرمانده انتظامی استان سمنان پیش از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز فعالیت بازرسان افتخاری کنترل نامحسوس ترافیک استان سمنان گفت: بازرسان افتخاری از بین افراد معتمد و دارای مدرک تحصیلی عالی انتخاب شده اند.

سردار قاسم نصری افزود: گزارش بازرسان نامحسوس در سامانه اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی ثبت و برگ جریمه در قالب فرم مخصوص به آدرس راننده متخلف ارسال می شود.

وی با اشاره به اینکه به رغم افزایش خودرو و کاربر ترافیک شاهد کاهش چشمگیر تصادفات در راهها هستیم، گفت: این امر ناشی از موفقیت های پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش و مهار تصادفات دارد .

به گفته وی، آموزش همگانی و مشارکت افراد را مهمترین عامل مهار تصادفات است و باید با کمترین اعمال قانون شاهد بیشترین نظم و امنیت در جامعه باشیم.