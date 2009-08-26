طرح تتا برای اولین بار در کرج اجرایی شد

حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح تتا برنامه ای کاملا علمی و کاربردی در زمینه خلاقیت و نوآوری است که هم اکنون در فرهنگسراهای زیر نظر شهرداری کرج در حال اجراست.

وی افزود: این طرح برای اولین بار در کشور فعالیت خود را در شهر کرج آغاز کرده است و سه مرحله را شامل می شود.

امیدیان بیان داشت: در مرحله مقدماتی طرح تتا مبانی تفکر و حل مسائل به روشهای ابتکاری آموزش داده می شود و در مرحله دوم هنرجویان با توجه به علایق خود در کارگروه های مختلف رباتیک، هوا فضا، نجوم و زیست شناسی و ... مشغول فعالیت و یادگیری مبانی ساخت و تولید شده و مرحله سوم پس از آموزش 9 ماه در هر دو دوره ابتدایی دانش آموزان جهت کاربردی کردن آموخته هایشان و ساخت تجسمی ایده های بدیع هدایت می شوند.

وی عنوان کرد: دوره جدید این طرح در فرهنگسراهای شهرداری برگزار می شود و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانند به فرهنگسرای کوثر کرج دفتر طرح تتا مراجعه کنند.