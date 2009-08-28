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۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۴۴

کریمی مخصوص:

1250 کیلوگرم مواد خام دامی غیر بهداشتی در همدان کشف شد

1250 کیلوگرم مواد خام دامی غیر بهداشتی در همدان کشف شد

همدان- خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان همدان گفت: مقدار 1250 کیلوگرم گوشت مرغ، ماهی، سنگدان و سایر مواد خام دامی غیر بهداشتی از یکی از سرد خانه ‌های همدان، کشف، ضبط و معدوم شد.

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، اظهار داشت: در پی طرح کنترل نظارت بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان، مواد خام دامی سردخانه ای در همدان که به صورت غیر بهداشتی بسته بندی و نگهداری شده بود، غیرقابل مصرف تشخیص داده شد و پس از طی مراحل قانونی ضبط و معدوم و از چرخه مصرف خارج شد.

وی افزود: با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان، اکیپ‌های کنترل و نظارت بهداشتی این اداره کل جهت تامین بهداشت غذایی شهروندان در این ماه، همه روزه در دو شیفت کاری تا ساعت 20 مشغول فعالیت هستند و با متخلفان بهداشتی به شدت برخورد خواهند کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان خاطرنشان کرد: طی 5 ماه گذشته، مقدار 23 کیلو و 195 گرم مواد خام دامی غیر بهداشتی توسط بازرسان بهداشتی این اداره کل در سطح استان کشف و ضبط و معدوم شده است.

کریمی مخصوص در پایان خواستار همکاری مستمر شهروندان با این اداره کل شد و گفت: از شهروندان همدانی می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی از سوی عرضه کنندگان مواد خام دامی از قبیل قصابی‌ها، مرغ فروشی ‌ها و ماهی فروشی ها، مراتب را به نزدیکترین شبکه دامپزشکی در استان گزارش داده تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.
کد مطلب 936380

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