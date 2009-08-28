1250 کیلوگرم مواد خام دامی غیر بهداشتی در همدان کشف شد

احمد کریمی مخصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، اظهار داشت: در پی طرح کنترل نظارت بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان، مواد خام دامی سردخانه ای در همدان که به صورت غیر بهداشتی بسته بندی و نگهداری شده بود، غیرقابل مصرف تشخیص داده شد و پس از طی مراحل قانونی ضبط و معدوم و از چرخه مصرف خارج شد.

وی افزود: با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان، اکیپ‌های کنترل و نظارت بهداشتی این اداره کل جهت تامین بهداشت غذایی شهروندان در این ماه، همه روزه در دو شیفت کاری تا ساعت 20 مشغول فعالیت هستند و با متخلفان بهداشتی به شدت برخورد خواهند کرد.