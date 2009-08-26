حضور داوران ایرانی در جمع برترین داوران هندبال جهان

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی هندبال بعد از پایان رقابتهای هندبال قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان و بدنبال آغاز برنامه های کشورها برای حضور در مسابقات انتخابی جهان در پایان سال 2009 و 2010 لیستی از برترین داوران را برای قضاوت این دیدارها در دوسال آینده اعلام کرد.

از این بین دو کوبل داوری ایران شامل محسن کرباسچی و مجید کلاهدوزان با داشتن سابقه قضاوت در المپیک پکن و مسابقات قهرمانی جهان در سال 2000 برای چندمین بار متوالی در این لیست حضور دارند. در کنار آن موسویان و تقوی نیز به عنوان دومین کوبل داوری کشورمان برای اولین بار در لیست برترین داوران جهان قرار گرفته اند.

در این لیست 79 کوبل داوری از کشورهای مختلف معرفی شده اند که 17 کوبل جدید به این لیست افزوده است. در این بین کشورهای آلمان، مصر، تونس، دانمارک، برزیل و اروگوئه با داشتن سه کوبل داوری در این لیست بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

کشورهایی چون ایران، ترکیه، سوئد، اسلوکی، اسلوونی، آرژانتین، نروژ، ژاپن، ایسلند، هانووی، بریتانیا، چک، اسپانیا، فرانسه و HUN نیز با داشتن دو کوبل داوری در رده بعدی قرار دارند.

از قاره آسیا کشورهای بحرین، قطر، چین، کره جنوبی، کویت، لبنان، قطر و امارات هرکدام یک کوبل داوری و دو کشور ایران وژاپن به عنوان تنها کشورهای آسیایی دارای دو زوج از داوران بین المللی در لیست برترین داوران جهان هستند.