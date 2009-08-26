اقدام شهرداری ارتباطی با کتیبه تاریخی چشمه علی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "سید محمد علی کافی" با بیان این که شهرداری هیچ دلیلی برای تخریب اماکن تاریخی ندارد افزود: عملیات ساماندهی که در محدوده چشمه علی انجام می شود مربوط به فضای سازی پارک چشمه علی است و ارتباطی با کتیبه تاریخی فتحعلی شاه ندارد.

وی با بیان این که فواره های این محدوده سالهاست که در این مکان قرار دارد و مربوط به امروز نیست خاطرنشان کرد: فعالیت شهرداری آسیبی به نقش برجسته نرسانده و از آن جا که این اقدام درعرصه بنا صورت نگرفته و خارج از محدوده اثر تاریخی بوده است نیازی به هماهنگی با میراث فرهنگی نبوده است و میراث فرهنگی نیز بر این اقدام نظارت کامل دارد.

بر اساس این گزارش، یک کارشناس میراث فرهنگی پیش از این اعلام کرده بود که شهرداری منطقه 20 به بهانه ساماندهی با یک دستگاه بیل مکانیکی به عرصه‌ تپه‌ تاریخی چشمه‌علی در شهرری تجاوز کرده است.