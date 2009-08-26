استعفای سرپرست "پروازی" تربیت بدنی تهران/ اسبقیان بزودی می رود

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش استان تهران در شرایطی سالهای رکورد و خاموشی خود را سپری می کند که تغییرات انجام شده در اداره کل تربیت بدنی این استان در چهار سال اخیر نه تنها نتیجه مثبتی به همراه نداشته است بلکه حاشیه های فراوانی را نیز برای این اداره کل بوجود آورده است.

پس از آنکه روز دوم اردیبهشت ماه سالجاری علیرضا مددی با این دلیل که می خواهد در ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری دهم حضور داشته باشد از سمت خود استعفا کرد، (البته قبل از این استعفا خبرهایی در مورد وجود برخی پرونده های مالی در اداره کل تربیت بدنی تهران منتشر شده بود) محمد علی آبادی طی حکمی شروین اسبقیان را به عنوان سرپرست ورزش تهران منصوب کرد. این انتصاب در شرایطی صورت گرفت که اسبقیان مدیرکل تربیت بدنی استان اردبیل نیز بود اما پس از حضور در تهران برای اردبیل سرپرست جدید انتخاب شد.

اسبقیان روز دوم اردیبهشت ماه سالجاری به عنوان سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان تهران منصوب شد و مهمترین برنامه ای را که در دستور کار قرارداد آماده سازی ورزشگاههای تهران برای برگزاری دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی بود که به گفته صاحبنظران اتفاقات مثبتی هم در این مورد صورت گرفته و او به خوبی توانست پیشرفت پروژه های ویژه این بازیها را زیر نظر بگیرد.

اما یکی از مشکلات بزرگ اسبقیان برای اداره ورزش تهران "پروازی" بودن وی بین تهران و اردبیل بود که عملا نیروی وی برای خدمت به ورزش را کاهش داده بود. وی ناچار بود روزها پایانی هفته را به اردبیل برود و روزهای ابتدایی هفته بعد به تهران برگردد تا به ورزش پایتخت رسیدگی کند!

همین رفت و آمدها و عدم تمرکز روی ورزش تهران سبب شد تا اسبقیان چند هفته پیش استعفایش از مدیرکل تربیت بدنی استان تهران را به محمدعلی آبادی تقدیم کند اما علی آبادی به دلیل نامشخص بودن وضعیت خودش، از او خواسته بود تا مشخص شدن نهایی وضعیت رئیس جدید سازمان تربیت بدنی صبر کند.

با رفتن علی آبادی و حضور علی سعیدلو در سازمان تربیت بدنی به نظر می رسد شروین اسبقیان نیز بزودی خواهد رفت تا سعیدلو به دنبال گزینه های جدید برای اداره ورزش پایتخت باشد.

رئیس جدید سازمان تربیت بدنی چند گزینه را هم برای تصدی مدیرکل تربیت بدنی استان تهران در نظر گرفته است که در حال بررسی بیشتر شرایط آنهاست. حجت الله خطیب می تواند یکی از این گزینه ها باشد.