محمدعلی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: در این زمینه CAT آتش نشانی فرودگاه پیام از هفت به 9 ارتقا یافته است که این امر ضریب ایمنی این فرودگاه را افزایش داده است.

وی ادامه داد: فرودگاه های بین المللی از اهمیت خاصی برخوردار هستند و باید همه توان خود را در جهت افزایش ایمنی آنها به کار گیریم.

محبی بیان کرد: همچنین لازم است تعداد خودورهای آتش نشانی فرودگاه های یادشده به میزان لازم باشد تا در زمان خطرات احتمالی بتوانیم میزان آسیبها را به کمترین میزان ممکن برسانیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام با اشاره به بازدیدی که مدیران و روسای دانشگاه های علوم پزشکی ایران از دانشگاه شعبه بین المللی پیام در منطقه ویژه اقتصادی پیام کرده اند، خاطرنشان کرد: این دانشگاه در شرف افتتاح قرار گرفته است.

محبی یادآور شد: در نشستی که با مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران داشتیم، هماهنگی طرفین جهت برگزاری کلاسها و پذیرش دانشجو در رده های مختلف در کنکور سراسری جهت ورود به شعبه پیام اعلام آمادگی شد.