به گزارش خبرنگار مهر در زاوه، محمد اسماعیل یعقوب زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در مدت فعالیت 9 ماهه فرمانداری شهرستان زاوه 18 اداره مهم و اثرگذار در این شهرستان مستقر شده که هر یک از دستگاه های استقرار یافته در حوزه ماموریت خود تحول عظیمی در منطقه ایجاد کرده اند.

فرماندار زاوه گفت: در مدت فعالیت دولت نهم پیشرفتهای فراوانی در شهرستان جدیدالتاسیس زاوه حاصل شده که از آن جمله می توان به کارخانه سیمان زاوه و اجرای چندین پروژه آبرسانی در این شهرستان اشاره کرد.

وی ادامه داد: کارخانه سیمان زاوه با سرمایه گذاری بالغ بر هزار و 400 میلیارد ریال و هدف بومی سازی در خراسان رضوی و استفاده از نیروهای متخصص بومی احداث شد.

فرماندار زاوه افزود: برای احداث کارخانه سیمان زاوه به میزان 500 میلیارد ریال از محل اعتبارات بنگاه های زودبازده، حدود 350 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی و 550 میلیارد ریال از طریق بخش خصوصی تامین شده است که نشان از مشارکت جدی بخش غیر دولتی در توسعه و پیشرفت شهرستان دارد.

یعقوب زاده اجرای زیرسازی، روسازی و آسفالت محور ژرف - چخماق بخش سلیمان به طول 18 کیلومتر، اجرای فاز یک مجتمع آبرسانی علیک و اجرای فاز یک مجتمع آبرسانی پیامبر اعظم (ص) در روستاهای شهوار، ریگان، فیروزآباد، نصیرآباد، محمدآباد و ساق را از دیگر اقدامات صورت گرفته در مدت فعالیت دولت در زاوه عنوان کرد.

وی ادامه داد: با اجرای طرحهای آبرسانی مذکور با سرمایه گذاری 120 میلیارد ریال، سه هزار و 500 خانوار با جمعیت معادل 17 هزار و 500 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار شده اند.