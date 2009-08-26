به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ای کی آی، برخی از ناظران حضور سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در این جشنواره را با هدف ترمیم رابطه وی به کلیسای کاتولیک نسبت می دهند .

تارچیزیو برتونه وزیر کشور واتیکان اعلام کرد که این جشنواره 700 ساله که تاریخ آن به زمان پاپ سلستین پنجم در سال 1294 باز می گردد، فضایی را برای توبه و ابراز ندامت گناهکاران فراهم می کند.

اسقفهای کاتولیک در روزنامه ها و مجلات ویژه خود طی ماه های اخیر به شدت برلوسکونی را به علت رسوایی های به وجود آمده مورد انتقاد قرار داده اند، این تنشها پس از انتشار اسنادی در اثبات رسوایی های جنسی برلوسکونی به شدت ادامه یافت.

پیش از این کلیسای کاتولیک خواستار رفتاری موقرانه از وی شد.

مراسم عشای ربانی این جشنواره از سوی برتونه وزیر کشور ایتالیا برگزار می شود.

درحالی که رسانه ها از تلاشهای دولت برلوسکونی برای برقراری روابط خوب با کلیسا خبر می دهند برلوسکونی به کرات اظهار داشته هیچ مشکلی در این روابط وجود ندارد.

