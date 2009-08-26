حضور بیش از 2 هزار نفر از فارغ التحصیلان رشته های دامپزشکی در طرح فاجد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد شریعتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با امضای قرارداد همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و سازمان دامپزشکی کشور، واحدهای تولیدی و خدماتی دامپروری و دامپزشکی می توانند با جذب دانش آموختگان رشته های دامپزشکی از حمایت مالی وزارت کار و امور اجتماعی شامل 50 درصد از دستمزد پرداختی به آنان بهره مند شوند.

وی هدف از اجرای این طرح را که فاجد نامگذاری شده، انتقال دانشها و فناوری های نوین و علمی کردن محیطهای تولید با استفاده از نیروهای کارورز و افزایش سطح تجربه این نیروها دانست.

شریعتی خاطرنشان کرد: اجرای طرح کارورزی برای حداکثر دو هزار و 273 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقاطع تحصیلی دکتری‌، کارشناسی و کاردانی رشته های دامپزشکی در کشور است و اعتبار این قرارداد، از تاریخ امضا تا 11 ماه بعد از بکارگیری تمامی کارورزان مورد توافق است.

وی افزود: کارورز طی دوره کارورزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی بیمه حوادث و عمر خواهد شد و بیمه مذکور از محل اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به پرداخت کمک هزینه برای کارورزان افزود: به استناد مفاد بند سه دستورالعمل طرح کارورزی مصوب ششمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ 27 فروردین سال 86 که جزلاینفک قرارداد است، کمک هزینه کارورزان به تفکیک مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر به میزان 50، 70 و 90 درصد از حداقل حقوق و دستمزد مصوبه شورای عالی کار تعیین که از این مبلغ سهم دولت در مناطق محروم و غیر محروم به ترتیب 70 و 50 درصد است.

وی ادامه داد: کمک هزینه کارورزان براساس لیست گزارش کار ماهیانه که توسط نماینده عامل ارائه خواهد شد که پس از تائید نماینده مجری و معرفی به اداره کل کار و اموراجتماعی استانها و نیز پس از اعلام موضوع به بانک عامل استان به حساب کارورزان واریز می شود.

رئیس نظام دامپزشکی خراسان رضوی از تمامی واحدهای تولیدی و پرورشی مرتبط با دامپزشکی و دامپروری متقاضی استفاده از همکاری نیروهای کارورز دامپزشکی خواست تا جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به نشانی اینترنتی این نهاد مراجعه کنند.

شریعتی از تمام فارغ التحصیلان دامپزشکی در مقاطع مختلف که متقاضی حضور در طرح یادشده هستند نیز درخواست کرد تا جهت ثبت نام به نظام دامپزشکی استان مراجعه و یا با تلفن 6233747 تماس گیرند.