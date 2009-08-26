30 پروژه کشاورزی در بوشهر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نوذر منفرد پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها شامل شش پروژه در زمینه امور دام، 12 پروژه در زمینه امور آب و خاک، یک پروژه شیلات و یک سایت گلخانه هشت هکتاری در دشتی، پنج انبار چند منظوره، پنج جایگاه محوری سوخت روستایی است.

وی اظهار داشت: جهت بهره برداری از این تعداد پروژه اعتباری بالغ بر 94 میلیارد و 481 میلیون ریال هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: با بهره برداری از طرحهای یاد شده زمینه اشتغال 339 نفر فراهم می شود و 567 خانوار نیز از مزایای این پروژه ها بهره مند خواهند شد.

منفرد دستاوردهای مهم این سازمان در بخش کشاورزی را تبدیل شدن استان به قطب اول تولید گوجه فرنگی خارج ار فصل در کشور، تامین 100 درصدی بذور گندم آبی مورد نیاز کشاورزان در استان، تولید 80 میلیون قطعه نشا گوجه فرنگی با دستگاه های تمام اتوماتیک در استان، بهره برداری از 74 واحد تولیدی صنایع بسته بندی و فراوری خرما، بهره برداری از 961 واحد مرغداری گوشتی، تبدیل شیوه آبیاری 11 هزار هکتار از اراضی استان به روشهای نوین آبیاری عنوان کرد.