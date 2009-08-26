رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی برنامه ریزی درسی برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ارائه درس اختیاری دو واحدی زبانها و گویشهای محلی در دانشگاهها در دفتر گسترش آموزش عالی انجام می شود.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: به جز این درس شورای گسترش آموزش عالی پیشنهاد 20 درس را به صورت اختیاری در دستور کار خود دارد.
به گزارش مهر، ماده واحده تدریس دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی در دانشگاهها یکی از آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
بر اساس آن و به منظور انسجام و صیانت از وحدت ملی و عناصر ارزشمند فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و تقویت بنیانهای این فرهنگ و تمدن به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده می شود دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی ایران زمین شامل آذری، کردی، بلوچی و ترکمن در دانشگاههای مراکز استانهای مربوط به صورت اختیاری پیش بینی و ارائه شود.
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