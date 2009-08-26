رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی برنامه ریزی درسی برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ارائه درس اختیاری دو واحدی زبانها و گویشهای محلی در دانشگاهها در دفتر گسترش آموزش عالی انجام می شود.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: به جز این درس شورای گسترش آموزش عالی پیشنهاد 20 درس را به صورت اختیاری در دستور کار خود دارد.

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز در گفتگو با مهر از ابلاغ مصوبه تدریس دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی در دانشگاهها خبر داد و گفت: دستگاههای ذیربط باید در چارچوب مصوبه طراحی خود را برای برنامه ریزی درسی و آموزشی انجام دهند.

به گزارش مهر، ماده واحده تدریس دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی در دانشگاهها یکی از آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.



بر اساس آن و به منظور انسجام و صیانت از وحدت ملی و عناصر ارزشمند فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و تقویت بنیانهای این فرهنگ و تمدن به وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده می ‌شود دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی ایران زمین شامل آذری، کردی، بلوچی و ترکمن در دانشگاههای مراکز استانهای مربوط به صورت اختیاری پیش بینی و ارائه شود.