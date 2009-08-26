ارائه روشی ویژه برای درمان موثر سرطان سینه

به گزارش خبرگزاری مهر، این محققان به سرپرستی کالج امپریال لندن کشف کردند که این نوع سرطان مولکولهای MicroRNA را دستکاری می کند به طوری که سلولهای سرطانی با بهره کشی از این مولکولها می توانند سایر قسمتهای بدن را آلوده کنند.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "در صورتی که بتوانیم این فرایند را کنترل کنیم سرطان نمی تواند گسترش یابد و به این ترتیب تومور در یک نقطه متوقف می شود."

به اعتقاد این محققان، این سیستم کنترل می تواند ظرف دو سال آینده برای آزمایشات بالینی آماده شود.

پژوهشگران افزودند: "درحال حاضر هیچ دارویی وجود ندارد که بتواند این فرایند را متوقف کند اما از این پس امکان توسعه این دارو وجود دارد. این یک درمان بالقوه جدید برای مبارزه با سرطان سینه است."

براساس گزارش PNAS، در سلولهای سالم یک چرخه واسطه وجود دارد که در آن استروژنها رشد و تقسیم سلولها را تحریک و MicroRNA را تولید می کنند. تولید MicroRNA از تقسیمات میوزی اضافی جلوگیری می کند.

این درحالی است که در سلولهای سرطانی، این فعالیت مولکول متوقف می شود و تکثیر سلولها به صورت کنترل نشده ادامه می یابد.

بنابراین با توسعه دارویی که بتواند فعالیت MicroRNA را به حالت عادی بازگرداند می توان مانع تکثیر سلولهای سرطانی شد.

این محققان با آزمایش بر روی موشها به نتایج رضایت بخشی دست یافته اند.