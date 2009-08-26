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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۵۳

کارشناس ارشد تسلیحاتی روس:

اسرائیل از قدرت تخریبی آر. پی. جی در جنگ 33 روزه غفلت کرد

اسرائیل از قدرت تخریبی آر. پی. جی در جنگ 33 روزه غفلت کرد

یک کارشناس ارشد تلسیحاتی روس با اشاره به جنگ 33 روزه در تابستان 2006 علیه لبنان، از آسیب پذیری تانک های مرکاوا و دیگر تجهیزات زرهی رژیم صهیونیستی در برابر قدرت تخریبی آر. پی. جی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عکاظ عربستان در گزارشی نوشت: مهندس "ویتالی بازیلویچ" رئیس گروه سازنده موشک های "آر پی جی" در موسسه تسلیحاتی "بازالت" روسیه در پاسخ به سوالی درباره قدرت تخریبی آر پی جی می گوید: این سلاح چنان قدرتی دارد که همچنان از آن، به عنوان سلاحی وحشتناک و بی بدیل در جنگ های عصر نوین استفاده خواهد شد.

شرکت تسلیحاتی بازالت برای ساخت بمب در سال های قبل از آغاز جنگ جهانی دوم شروع به کار کرد. در کارنامه این شرکت اختراع مین های انفجاری مختلف نیز دیده می شود. گفته می شود بیشتر بمب ها و مین هایی که ارتش شوروی سابق از آن استفاده می کرده توسط شرکت بازالت تولید می شده است.

این موسسه تسلیحاتی در سال 1958 با تولید تسلیحات ضد تانک در روسیه به موسسه برتر تبدیل شد.

از سوی دیگر قرار ست مخترعان آر پی جی در سال 2011 جشن پنجاه سالگی را برای "آر پی جی 7" برگزار کنند.

آر پی جی 7 پس از کلاشینکف محبوبترین تسلیحات جنگی است که بیش از 100 کشور جهان در ارتش های خود از آن استفاده می کنند.

از طرفی تاکنون هیچ تانک و یا ماشین زرهی در جهان یافت نشده که بتواند در برابر آر پی جی مقاومت کند، حتی اگر ضخامت زره دفاعی آن به یک متر هم برسد.

آر پی جی یکی از تسلیحات موشکی است که همواره مخترعان و کارشناسان تجهیزات نظامی انواع جدیدتر و قویتر آن را تولید می کنند.

جدیدترین نوع آر پی جی موسوم به "آر پی جی 30" قدرت تخریبی خیره کننده ای دارد که توانایی نابودی جدیدترین تانک های "لئو پارد"، "آبرامز" و "مرکاوا" را دارد.

همچنین کارشناسان اخیرا به فکر بهره گیری از فناوری نانو و یا میکرو در آر پی جی هستند که وزن این سلاح را کاهش می دهد. 

کد مطلب 936471

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