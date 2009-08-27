برخورد قاطع با متخلفان عرضه و تولید مواد غذایی در آذربایجان شرقی

حمیدرضا کریم به خبرنگار مهر در تبریز گفت: این طرح از اول ماه مبارک رمضان با مشارکت سازمان بازرگانی و معاونت غذا و داروی استان در راستای تثبیت، نظارت و کنترل قیمتها و همچنین کنترل کیفیت عرضه مواد غذایی در سطح استان آذربایجان شرقی انجام می شود.

وی با اشاره به نزدیک شدن بازگشایی مدارس اجرای این طرح را تا 15 مهر ماه عنوان کرد و افزود : این طرح علاوه بر کنترل قیمتها و کیفیت مواد غذایی و پروتئینی شامل رسیدگی به نحوه تولید و عرضه ملزومات دانش آموزی اعم از کیف، کفش، لباس و لوازم التحریر نیز می شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خاطر نشان کرد: در این طرح اکیپی متشکل از بازرسان اداره کل تعزیرات و سازمان بازرگانی و همچنین معاونت غذا و داروی استان شرکت دارند که با مشاهده هر گونه تخلف در کیفیت و عرضه مواد غذایی با تشکیل پرونده قضایی با آنها برخورد می شود.

وی از عموم شهروندان خواست تا با مشاهده هر گونه تخلف در زمینه گرانفروشی، عدم درج قیمت ها و همچنین عدم رعایت مسائل بهداشتی به صورت حضوری و یا با شماره تلفن های 5540067 ، 5540068، 5540069 و5540070 اداره تعزیرات حکومتی و 124 سازمان بازرگانی مراتب را به مسئولان اطلاع دهند.