بهره برداری از خوابگاه رانندگان در پایانه های شرق و بیهقی

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولی آذروش" گفت: احداث خوابگاه برای رانندگان اقدامی است که می تواند در کاهش تصادفات ناشی از خستگی رانندگان موثر باشد و سفر ایمن تری را برای مسافران ایجاد کند.

این مقام مسئول افزود: بسیاری از تصادفات جاده ای ناشی از خستگی رانندگان است به همین دلیل ایجاد خوابگاههای مناسب و راحت برای استراحت رانندگان یک ضرورت محسوب می شود که خوشبختانه در این راستا ایجاد خوابگاه رانندگان در تمام پایانه ها در دستور کار قرار دارد.

آذروش اضافه کرد: علاوه بر خوابگاه، ایجاد فضاهای ورزشی و خدماتی برای رانندگان در پایانه های شهر تهران در دست اجراست تا رانندگان بتوانند با آمادگی کامل و بدون خستگی رانندگی کرده و سفری ایمن را برای مسافران رقم بزنند.

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهر تهران توسعه فضاهای سبز در پایانه ها، ایجاد مجتمع های تعمیرگاهی، ایجاد سرویسهای بهداشتی مناسب، اتاق کودک و مادر و... را از دیگر اقدامات در دست اجرا در پایانه ها دانست که در راستای ارتقای خدمات رسانی به مسافران در پایانه های شهر تهران صورت می گیرد.