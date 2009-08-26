طرح ساماندهی آبهای زیرسطحی 22 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

علی انجم شعاع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در صورت تامین 22 میلیارد ریال اعتبار، طرح ساماندهی آبهای زیرسطحی کرمان در سال جاری اجرایی می شود.

وی عنوان کرد: افزایش مصارف آب شهری از جمله عواملی است که بیشترین تاثیر را در بالا آمدن سطح آب زیرسطحی دارد.

انجم شعاع افزود: بررسی ها نشان می دهد افزایش جمعیت و توسعه شهر کرمان، همراه با انسداد مجاری زیرزمینی مانند تغییر اراضی کشاورزی با حذف چاه های بهره برداری و استفاده از چاه های جذبی در شرایط فقدان شبکه فاضلاب شهری باعث بالا آمدن سطح ایستایی در محدوده شهر شده است.

فرماندار کرمان تاکید کرد: سطح آب زیرزمینی در شهر کرمان اکنون در عمقی از سطح زمین قرار دارد که نه تنها بناهای تاریخی و مذهبی بلکه ساختمانهای مسکونی و تجاری را نیز مورد تهدید قرار داده است.

وی به انتخاب مشاور برای انجام کار کارشناسی بر روی آبهای زیرسطحی کرمان اشاره کرد و افزود: با مطالعه دقیق در این مورد مقرر شد از طریق ایجاد چاه زهکش در مناطق محدود شهری کرمان به ویژه بافت مرکزی شهر آبهای زیرسطحی پمپاژ و برای مصرف بهینه در تغذیه مصنوعی دشتها و مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار کرمان اضافه کرد: از مزیتهای طرح مذکور می توان به عدم ایجاد شوک احتمالی به سفره های ناهمگن اشاره کرد.

انجم شعاع هزینه اولیه این طرح را 22 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: در صورت تایید نهایی عملیات اجرایی این طرح در سال جاری آغاز می شود.