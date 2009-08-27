تولید بیش از سه هزار ساعت برنامه در صدا و سیمای قزوین

ابوالفضل معصومی فر در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین گفت: در سال جاری تعهد صدا و سیمای مرکز قزوین برای تولید برنامه با توجه به 30 دقیقه افزایش زمان پخش برنامه، در بخش صدا سه هزار ساعت و سیما 900 ساعت است.

وی افزود: به طور متوسط حدود 4 تا پنج درصد از تعهدات تولید برنامه در مراکز استان‌ها به تولید برنامه‌هایی شامل تله فیلم، سریال نمایشی، تولیدات نمایشی، ترکیبی و مستند اختصاص دارد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین در ادامه به برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان در شبکه قزوین اشاره کرد و افزود: در ماه رمضان برنامه‌های متنوع و متعددی در صدا و سیمای مرکز قزوین تدارک دیده شده که این برنامه‌ها از اول ماه مبارک رمضان به روی آنتن رفته است که تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: در حوزه صدا برنامه‌هایی نظیر "سجاده نیاز " به مدت 120 دقیقه ویژه اوقات سحر با آیتم هایی مانند شرح دعای ابوحمزه ثمالی، ارتباط با کارشناسان مذهبی و گزارش‌های متعدد، "قبول باشه " برنامه ویژه افطار به مدت 120 دقیقه با قسمت‌هایی مانند مسابقه، آداب و رسوم مربوط به ماه مبارک رمضان اقوام مختلف، مباحث مربوط به تغذیه و ادعیه مخصوص افطار پخش می‌شود.

معصومی فراضافه کرد: برنامه دیگر "لحظه‌های آسمانی " است که به مدت 30 دقیقه به احکام مربوط به روزه و پاسخگویی به سئوالات مردم می‌پردازد و در آستانه اذان ظهر پخش می‌شود همچنین راهی به آسمان برنامه دیگری است که به مدت 15 دقیقه شامل تفسیر قرآن توسط حجت‌الاسلام عبدالکریم عابدینی امام جمعه موقت قزوین در ایام ماه مبارک رمضان پخش می‌شود.

وی تصریح کرد: برنامه‌های روتین حوزه صدا نیز مانند نمایش‌های رادیویی به مدت 30 دقیقه، سلام صبحگاهی، زیر یک سقف، ایستگاه سلامت، قطار شادی، فصل نوجوانی، زیرگنبد کبود و طرحی نو با رویکرد متناسب با ماه مبارک پخش می‌شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین در خصوص برنامه‌های تلویزیونی هم گفت: در سیمای استان، ویژه برنامه افطار به مدت 60 دقیقه، برنامه ویژه سحر با عنوان تا سپیده به مدت 45 دقیقه و همچنین دعاهای روزنامه ماه رمضان و قرائت قرآن در طول این ماه تهیه و پخش می شود.



وی با اشاره به برنامه‌های دهه پایانی ماه مبارک رمضان اعلام کرد: در آستانه شهادت حضرت علی (ع) نیز در شب‌های قدر برنامه‌های ویژه‌ای از این شبکه پخش می‌شود که از جمله این برنامه‌ها پخش هشت نماهنگ هر کدام به مدت پنج دقیقه و برنامه‌های ترکیبی ساده به مدت 10 دقیقه، انیمیشن سیمای امام علی (ع) در آینه رمضان به مدت شش دقیقه و قصه‌های عمو با بچه‌ها به مدت 25 دقیقه در آستانه عید سعید فطراست.

معصومی‌ فر یادآور شد: برنامه‌های نیم نگاه، بازتاب، کلبه مهربا رویکردی متناسب با ماه رمضان از دیگر برنامه های حوزه سیماست.



وی با اشاره به زمان پخش برنامه‌های صدا و سیمای مرکز قزوین اظهار داشت: از ابتدای تابستان زمان پخش برنامه‌های شبکه قزوین 30 دقیقه افزایش یافته و از ساعت 16 تا 24 پخش می‌شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین خاطر نشان ساخت: در حوزه صدا نیز قبل ازاذان صبح پخش برنامه‌ها آغاز و تا ساعت 21 ادامه دارد.