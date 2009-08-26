استعفایی در کار نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فاطمه آجرلو نمایند کرج در مجلس و گزینه پیشنهادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگارن اظهار داشت: بحث استعفای بنده موضوعی است که عده ای با همه ابزار در حال توطئه کردن برای آن هستند و از طریق SMS و یکی دو سایت خبری مطرح شده است.

وی با بیان اینکه قطعا بنده به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت رفاه استعفا نخواهم داد، افزود: نشاط سیاسی جامعه در حال حاضر بسیار بالاست. متاسفانه عده ای در گذشته ژست روشنفکری و حمایت از حقوق زنان می گرفتند اما امروز به جای حمایت از زنان پیشنهادی، آنها را تخریب می کنند.

آجرلو در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دلیل انتخابتان را به عنوان گزینه وزارت رفاه چه می دانید، گفت: متاسفانه بین شعار و عمل فاصله زیادی وجود دارد. آقای احمدی نژاد در هیچ کدام از شعارهای انتخابیش استفاده از زنان در کابینه را مطرح نکرد اما به این موضوع با معرفی 3 وزیر زن جامه عمل پوشاند.

نماینده کرج تاکید کرد: معرفی وزیر زن فرصتی برای جامعه زنان است تا توانمندی ها و شایستگی های خودشان را نشان دهند.

گزینه پیشنهادی وزارت رفاه در پایان با بیان اینکه نمایندگی مجلس قطعا کمتر از وزارت نیست، گفت: زنان توانایی خود را در امر نمایندگی مجلس نشان داده اند و شاید دست اندرکاران نظام و دولت امروز به این نتیجه رسیده اند که از توانمندی های زنان در جای دیگر هم تراز با نمایندگی مجلس استفاده کنند.