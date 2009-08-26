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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۲۴

جشنواره بزرگ غذاهای سنتی و محلی در آمل برگزار شد

جشنواره بزرگ غذاهای سنتی و محلی در آمل برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: جشنواره بزرگ غذاهای سنتی و محلی با حضور بانوان روستایی شهرستان آمل در روستای میان محله کته پشت این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مسئول برگزاری این جشنواره ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این جشنواره 50 نفر از بانوان روستایی شهرستان آمل حضور داشتند و بیش از 50 نوع غذای سنتی و محلی خود را در این جشنواره ارائه کردند.

مریم پروین افزود: انواع شیرینی جات شامل نون برنج، قطاب، زولبیا و بامیه، ترشی و شوریجات، مرباجات، آش دوغ و محلی، انواع دسرهای محلی و همچنین انواع فرنی با رویکرد ماه مبارک رمضان را به رقابت در جشنواره گذاشتند.

وی ادامه داد: برخی تولیدات کشاورزی بانوان روستایی آمل شامل انواع سبزی، سیفی نیز در این جشنواره ارائه شد.

وی با بیان اینکه داوران این جشنواره به غذاهای باکیفیت، تزیئنات خوب و هزینه کم در تهیه و تولید نمره قبولی و آشپزان نمونه را انتخاب کردند، عنوان کرد: در این جشنواره سه نفر به نامهای منور فرجی با شیرنی جات، وحیده سیدین با آش محلی و یک خانم روشن دل با نام لاله عرب زاده نفرات برتر این جشنواره انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: به سه نفر برتر این جشنواره جوایزه ویژه و به تمامی شرکت کنندگان نیز تجلیل شد.

مسئول برگزاری این جشنواره با بیان اینکه هم اکنون بیش از 50 نوع غذاهای محلی سالم و سنتی در مازندران وجود دارد که در چند دهه گذشته به علت ارائه غذاهای بی کیفیت آماده به فراموشی سپرده شد، گفت: برگزاری این جشنواره گام مهمی در ترویج غذاهای سنتی و سالم به مردم است.

پروین با اشاره به اینکه این قابلیت و ظرفیت بالا در میان بانوان روستایی وجود دارد، خاطرنشان کرد: حمایت مسئولان به ویژه بخش تعاون از تشکلهای بانوان در روستاها می تواند زمینه ساز استقبال بانوان روستایی به ویژه نسل جوان به تولید انبوه غذاهای سنتی و محلی سالم به بازار مصرف شود.

کد مطلب 936510

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