جشنواره بزرگ غذاهای سنتی و محلی در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مسئول برگزاری این جشنواره ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این جشنواره 50 نفر از بانوان روستایی شهرستان آمل حضور داشتند و بیش از 50 نوع غذای سنتی و محلی خود را در این جشنواره ارائه کردند.

مریم پروین افزود: انواع شیرینی جات شامل نون برنج، قطاب، زولبیا و بامیه، ترشی و شوریجات، مرباجات، آش دوغ و محلی، انواع دسرهای محلی و همچنین انواع فرنی با رویکرد ماه مبارک رمضان را به رقابت در جشنواره گذاشتند.

وی ادامه داد: برخی تولیدات کشاورزی بانوان روستایی آمل شامل انواع سبزی، سیفی نیز در این جشنواره ارائه شد.

وی با بیان اینکه داوران این جشنواره به غذاهای باکیفیت، تزیئنات خوب و هزینه کم در تهیه و تولید نمره قبولی و آشپزان نمونه را انتخاب کردند، عنوان کرد: در این جشنواره سه نفر به نامهای منور فرجی با شیرنی جات، وحیده سیدین با آش محلی و یک خانم روشن دل با نام لاله عرب زاده نفرات برتر این جشنواره انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: به سه نفر برتر این جشنواره جوایزه ویژه و به تمامی شرکت کنندگان نیز تجلیل شد.

مسئول برگزاری این جشنواره با بیان اینکه هم اکنون بیش از 50 نوع غذاهای محلی سالم و سنتی در مازندران وجود دارد که در چند دهه گذشته به علت ارائه غذاهای بی کیفیت آماده به فراموشی سپرده شد، گفت: برگزاری این جشنواره گام مهمی در ترویج غذاهای سنتی و سالم به مردم است.

پروین با اشاره به اینکه این قابلیت و ظرفیت بالا در میان بانوان روستایی وجود دارد، خاطرنشان کرد: حمایت مسئولان به ویژه بخش تعاون از تشکلهای بانوان در روستاها می تواند زمینه ساز استقبال بانوان روستایی به ویژه نسل جوان به تولید انبوه غذاهای سنتی و محلی سالم به بازار مصرف شود.