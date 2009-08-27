دکتر فتح اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: مردمی کردن مبارزه با مواد مخدر یک ضرورت است.

وی افزود: در تمامی خطراتی که جامعه را تهدید می کند نقش مردم قابل انکار نیست.

وی تعداد معتادین تحت درمان در سطح کشور را 642 هزار نفر اعلام و تصریح کرد: از این تعداد بیش از 500 هزار نفر در سازمانهای مردم نهاد مورد معالجه قرار دارند.

مسئول ساماندهی سازمانهای مردم نهاد ریاست جمهوری این سازمانهارا یک فرصت برای ترک اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر برشمرد و افزود: در سطح کشور 600 سازمان مردم نهاد در این حوزه فعالیت دارند که تأثیر بسزایی در کاهش تمایل جامعه به اعتیاد داشته است.