به گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله عظیمی در نشست خبری به مناسبت تاسیس بانک توسعه تعاون به تشریح برنامه های این بانک پرداخت و گفت: نقطه آغاز برنامه ریزی برای تاسیس بانک تخصصی در حوزه تعاون از سال 84 با ابلاغیه مقام معظم رهبری در اصل 44 آغاز شد.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: مهم ترین هدف ایجاد بانک توسعه تعاون، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی است که به معنی توسعه حضور مردم در فعالیتهای اقتصادی خواهد بود.

عظیمی در ادامه به تبدیل شعب صندوق تعاون سابق به بانک توسعه تعاون به همراه پرسنل و امکانات آن اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود 361 شعبه و باجه در سراسر کشور داریم و در هر شهری نیز که فرمانداری داشته اقدام به تاسیس شعبه کردیم.

به گفته وی در حال حاضر 83 درصد از پرسنل بانک توسعه تعاون در شعب و 17 درصد در ستاد مستقر و مشغول به فعالیت هستند به نحوی که متوسط سن کارکنان بانک توسعه تعاون نیز 30 سال است و 57 درصد نیروها نیز دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون نرخ سود دریافتی از محل تسهیلات پرداخت شده را 12 درصد(عقود مبادله ای و مشارکتی)اعلام کرد و گفت: این میزان در بخش کشاورزی 7/11 درصد است که کمترین میزان در بین بانکهای دولتی کشور است.

عظیمی میزان تسهیلات بلند مدت و کوتاه مدت صندوق تعاون در سالهای گذشته را 30 درصد از کل اعلام کرد و بیان داشت: این میزان هم اکنون به 60 درصد بالغ شده و از این طریق نیز 60 هزار شغل ایجاد و 120 هزار فرصت شغلی حفظ شده است.

وی کل تسهیلات پرداختی از طریق صندوق تعاون سابق را در 14 سال قبل از دولت نهم 495 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم در سالهای اخیر با رشد 8/2 برابری 14 سال گذشته، به هزار و 314 میلیارد تومان بالغ شده است.

این مقام مسئول در بخش تعاون دوره بازرسی از شعب را در حال حاضر 60 روز دانست و تاکید کرد: در گذشته دوره بازرسی از شعب به 200 روز نیز می رسید ولی با این حال میزان انحراف تسهیلات پرداخت شده فقط نیم درصد است.

به گفته عظیمی با تاسیس بانک توسعه تعاون امکان تسهیلات دهی به غیر تعاونی ها به میزان 30 درصد از کل افزایش یافته است.

وی از تامین 35 درصد از 500 میلیارد تومان سرمایه اولیه بانک توسعه تعاون توسط بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد: طبق برنامه ریزی بانک مرکزی مابقی سرمایه اولیه نیز به زودی تامین می شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون از برنامه ریزی برای فعال شدن تعاون کارت خبر داد و گفت: در حال حاضر مراکز استانها با هماهنگی یکی از بانکها دارای دستگاههای خودپرداز و متصل به شبکه شتاب هستند ولی با شرکتهای ارائه دهنده خودپرداز در حال حذاکره هستیم تا از این طریق شعب بانک در سراسر کشور را به دستگاههای خودپرداز مجهز کنیم.

عظیمی ایجاد بانک توسعه تعاون را به منزله عدم پرداخت تسهیلات سایر بانکها به بخش تعاون ندانست و افزود: با توجه به قوانین بانک مرکزی برای جذب سپرده های مردمی هیچ محدودیتی وجود ندارد.