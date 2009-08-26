181 پروژه در بخش کشاورزی خوزستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در مراسم افتتاح این طرح ها که به صورت نمادین در خرمشهر برگزار شد، گفت:181 پروژه تولیدی، اشتغالزا و عمرانی در شهرهای مختلف استان برای حل مشکلات کشاورزان و دامداران و همچنین ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بخش دام و کشاورزی امروز به بهره برداری رسید.

سیدمجید موسوی این طرح ها را شامل 77 طرح در بخش آب و خاک، 42 طرح دام و طیور، 20 طرح باغبانی، 13 طرح شیلات و همچنین 24 طرح در بخش امور عشایر، نباتات، منابع طبیعی و نیز صنایع تبدیلی، تعاون روستایی و امور پشتیبانی معرفی کرد.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح ها را 502 میلیارد و 290 میلیون ریال از منابع مختلف عمرانی، زیر بنایی و تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح ها علاوه بر بهره مندی سه هزار و 937 خانوار از مزایای آنها، زمینه اشتغال یک هزار و 863 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم فراهم می شود.

استان خوزستان در حال حاضر حدود یک میلیون و 200 هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که تا سال گذشته فقط 7200 هکتار از این زمینها با استفاده از شبکه تحت فشار آبیاری می‌شدند، یعنی رقمی در حدود 6درصد که با توجه به کمبود روزافزون آب و احتیاج به کشاورزی بیشتر به علت افزایش جمعیت این رقم یک آمار نگران کننده است.

موسوی افزود: در حال حاضر در یک میلیون و 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت صورت می‌گیرد این در حالی است که مساحت اراضی بالقوه کشت در خوزستان 2 میلیون و 300 هزار هکتار است.

وی تصریح کرد: با وجود مشکلات پیش‌روی کشاورزی در استان از جمله خشکسالی میزان تولید محصولات کشاورزی خوزستان 12 میلیون تن است و استان با این میزان رتبه نخست تولید محصولات کشاورزی در کشور را به خود اختصاص داده است.

موسوی خاطرنشان کرد: در صورت تامین آب مورد نیاز برای آبیاری اراضی کشاورزی و اعتبارات می‌توان میزان تولید محصولات کشاورزی در استان را به 24 میلیون تن رساند؛ این میزان تولید یک چهارم نیاز غذایی کشور را تامین خواهد کرد و ضریب اطمینان بالایی در امر خود کفایی تولیدات کشاورزی در استان به وجود می‌آورد.