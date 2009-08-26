استانی شدن منابع مالی در پیشرفت بیشتر پروژه ها موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد پیری ظهر چهارشنبه در کارگروه امور زیربنائی به تاخیر در پرداخت منابع ملی اشاره کرد و افزود: مسئولان مستقر در پایتخت باید از مرکزگرایی فاصله بگیرند و در صورتی که منابع مالی استانی شود، می توان هماهنگی لازم را در عرصه کارهای زیربنایی و روبنایی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 1462 پروژه در سطح استان در دست احداث است اما با توجه به اعتبار موجود، چگونه می توان این تعداد پروژه را مدیریت کرد لذا نباید بودجه را مثل گوشت قربانی تقسیم کرد و از این رو باید ساخت پروژه هایی که توجیه اقتصادی ندارند، متوقف شود تا از این طریق بتوانیم به ترتیب و باتوجه به اولویت این پروژه ها را اجرا کنیم.

همچنین در ادامه این جلسه غلامرضا سقندلی مدیرکل راه و ترابری استان زنجان به کاهش تلفات تصادفات جاده ای در سطح استان اشاره کرد و گفت: امسال نسبت به سال گذشته تلفات تصادفات جاده کاهش یافته است اما باز هم راضی کننده نیست که امیدوارم با تصمیماتی که در این کارگروه گرفته می شود این آمار نیز کاهش یابد.

وی بر لزوم فرهنگ سازی جهت کاهش تلفات حوادث رانندگی تاکید کرد و افزود: با توجه به تلفات زیاد راکبین موتورسیکلت، باید برای حل این معضل فرهنگ سازی شود، به همین منظور یکصد میلیون ریال از اعتبارات حوادث غیرمترقبه برای خرید و اهداء کلاه ایمنی به موتورسواران پیش بینی شده است.

سقندلی همچنین با اشاره به بهره برداری از 43 طرح همزمان با هفته دولت ادامه داد: همزمان با هفته دولت پروژه چهار بانده کردن قطعه یک پلیس راه زنجان به سه راهی طارم به طول 3 کیلومت و با اعتباری بالغ بر 19 میلیارد ریال با حضور استاندار زنجان افتتاح شد.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان افزود: از دیگر پروژه افتتاح شده به پروژه های روشنایی عوارضی آزاد راه زنجان - تبریز تا پل زیرگذر جاده بیجار، تقاطع نیک پی - ماهنشان، دانشگاه زنجان - پلیس راه زنجان- میانه، تقاطع بناب- طارم، پارکینگ کیلومتر 45 آزاد راه زنجان- قزوین، ورودی و خروجی سه راه سلطانیه اشاره کرد.