120میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی چهار محال و بختیاری پرداخت شد

بهرام عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این اعتبار از منابع صندوق تعاون و اعتبار بنگاه های زودبازده به چهار هزار و200 تعاونی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 313 تعاونی و اتحادیه در این استان ثبت شده است، بیان داشت: این تعداد تعاونی زمینه اشتغال بیش از هفت هزار و 440نفر را در سطح استان فراهم کرده است.

عزیزی با بیان اینکه یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال برای جوانان و جویندگان کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل تعاون است، عنوان کرد: با تشکیل تعاونیها خلاقیت و ابتکار جوانان اشکار می شود و از جوانان و کسانی که ایده نو در که ایده خاصی برای فراهم کردند زمینه اشتغال دارند به این سازمان مراجعه کنند.

عزیزی با بیان اینکه از این 313 تعاونی در سح استان41 تعاونی مخصوص بانوان است، تصریح کرد: این تعداد تعاونی در بخش های صنعتی، خدماتی و کشاورزی فعالیت دارند.

وی با اشاره به 313 تعاونی ثبت شده در سال گذشته خاطر نشان کرد: اعضای این تعاونی ها پنج هزار و 950نفر است.

هم اکنون چهار هزار و 200 تعاونی در سطح استان چهار محال و بختیاری مشغول به فعالیت است.

