برگزاری دوره های آموزشی سفالگری در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شرکت کنندگان در دوره های آموزشی سفالگری تابستانه در شهرستان اهواز 44 نفر، بهبهان 22 نفر، شوش 19 نفر و شوشتر 11 نفر هستند.

به محصولاتی که با استفاده از گل رس و نیز گل حاصله از سنگ های کوارتز و کائولین و با کمک دست و یا چرخ دست و یا چرخ سفالگری تولید و سپس پخته شود سفال و سرامیک می گویند.در عصر نئولیتیک ( نوسنگی ) انسان غارنشین با فن بافندگی وکوزه گری آشنایی پیدا کرد و در این دوران زنان غیر از نگهبانی آتش اختراع کننده و سازنده ظروف سفالین بودند.

به اعتقاد باستانشناسان سفالگری بعد از سبدبافی کهنترین صنعت بشری است و تزئینات سفالهای نقشدار اولیه تقلیدی از سبدبافی بوده است.

در ابتدای پیدایش سبدهایی که از شاخه گیاهان بافته، برای نگهداری مایعات و دانه ها با گل اندود می شد ولی با گذشت زمان برای خشک شدن و فروریختن گلها نیاز به حرارت احساس شد و سبدبافان دریافتند که حرارت موجب مقاوم شدن گل می گردد پس به پختن ظروف پرداختند.

قدمت سفالگری در ایران به شهادت نمونه های برجامانده از حفاریها به 12 هزار سال پیش می رسد.

سفالگری در استان خوزستان در شهرستانهای آبادان و خرمشهر، شوشتر رواج دارد و شامل انواع کوزه، حب وحبانه، گلدان، خمره های کوچک و تغار و سرقلیان است.