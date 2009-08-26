852 واحد مسکونی روستایی مقاوم در سربیشه احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر‌کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره ‌برداری از این پروژه ‌ها در روستای درح سربیشه اظهار داشت: در حال حاضر احداث واحدهای مسکونی مقاوم روستایی و جایگاه و نقش سند مالکیت روستایی در زندگی روستاییان از اهمیت بالایی برخوردار است.

علی ‌اصغر آسمانی‌ مقدم گفت: با نگاهی به آمار و اقدامات انجام شده شاهد رشد و پیشرفت فعالیتهای عمرانی به ویژه در سطح روستاها طی چهار سال اخیر هستیم و امیدواریم این روند در دولت دهم نیز ادامه داشته باشد.

وی از صدور هزار و 469 جلد سند مالیکت واحدهای مسکونی روستایی در سطح روستاهای سربیشه و اهدای آن همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد و افزود: 24 واحد مسکونی ارزان قیمت در شهر سربیشه با زیربنای ‌هزار و 459 مترمربع و اعتباری بیش از پنج میلیارد ریال از محل کمکهای دولت، حساب 100 امام و منابع داخلی بنیاد مسکن احداث شده که همزمان با هفته دولت افتتاح می ‌شود.

مدیر‌کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با اشاره به وجود واحدهای مسکونی غیرمقاوم در سطح روستاها به ویژه در استان خراسان جنوبی که یکی از استانهای حادثه‌ خیز کشور است، گفت: روستاییان باید با استفاده از تسهیلات مناسبی که دولت برای آنان فراهم کرده نسبت به مقاوم‌ سازی واحدهای مسکونی خود اقدام کنند.