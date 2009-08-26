عبادالله اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ایجاد این 11 رشته جدید، مجموع رشته های تحصیلی در این دانشگاه به 37 رشته افزایش خواهد یافت.

وی رشته های عمران با گرایش سازه، راه، خاک، آب و نقشه برداری، زمین شناسی و مدیریت بازرگانی را در مقطع کارشناسی پیوسته از جمله رشته های جدید ایجاد شده در این دانشگاه عنوان کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر ابراز داشت: همچنین رشته برق الکترونیک در مقطع کارشناسی ناپیوسته و رشته های نقشه کشی معماری، الکتروتکنیک و بهداشت مدارس در مقطع کاردانی از دیگر رشته هایی است که در سال جاری دانشجو پذیرش خواهیم کرد.

وی در پایان با بیان اینکه رشته های تحصیلی عکاسی، حسابداری و کامپیوتر نیز از سال آینده راه اندازی خواهند شد، خاطر نشان کرد: رشته تحصیلی ژئوترمال نیز با توجه به وجود نخستین نیروگاه ژئوترمال خاورمیانه در این شهرستان در دستور کار سازمان مرکزی قرار دارد.



