حسین طاهری تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم تمام شده و حسین غضنفری تدوین را انجام می‌دهد. ناصر چشم‌ آذر به زودی ساخت موسیقی را شروع می‌کند. این فیلم داستان یک مترجم زبان است و تسلط علیرضا خمسه به زبان فرانسوی در اجرای این نقش به او و فیلم کمک کرد، خمسه در "بلور باران" در نقشی متفاوت بازی کرده است.

اشکان اشتیاق، کامران فیوضات، ناصر گیتی‌جاه، شهرزاد کمال‌زاده و فرشاد گل سفیدی دیگر بازیگران این فیلم 90 دقیقه‌ای هستند.عوامل "بلور باران عبارتند از محسن فلاحی مدیرتصویربرداری، وحید معدنی مدیر تولید، نازنین توسلی طراح صحنه و لباس، علیرضا نیازی صدابردار، محمد قمی طراح گریم، محسن روزبهانی جلوه‌های ویژه، مهرداد یزدانی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، ملیحه کورش‌زاده منشی صحنه و سپیده سعیدی روابط عمومی.

شاهد احمدلو فیلم‌های سینمایی "چند می‌گیری گریه کنی؟" و "اگه می‌تونی منو بگیر" و مجموعه‌ "ماه‌عسل" را کارگردانی کرده و ناصر چشم آذر برای فیلم‌های سینمایی "میکس"، "بانو"، "تسویه حساب"، "سوپر استار" و "گیس بریده" موسیقی ساخته است.

