  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۱۵

چشم آذر برای "بلور باران" موسیقی می‌سازد

چشم آذر برای "بلور باران" موسیقی می‌سازد

ناصر چشم آذر به زودی ساخت موسیقی فیلم تلویزیونی "بلور باران" به کارگردانی شاهد احمدلو را شروع می‌کند.

حسین طاهری تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم تمام شده و حسین غضنفری تدوین را انجام می‌دهد. ناصر چشم‌ آذر به زودی ساخت موسیقی را شروع می‌کند. این فیلم داستان یک مترجم زبان است و تسلط علیرضا خمسه به زبان فرانسوی در اجرای این نقش به او و فیلم کمک کرد، خمسه در "بلور باران" در نقشی متفاوت بازی کرده است.

اشکان اشتیاق، کامران فیوضات، ناصر گیتی‌جاه، شهرزاد کمال‌زاده و فرشاد گل سفیدی دیگر بازیگران این فیلم 90 دقیقه‌ای هستند.عوامل "بلور باران عبارتند از محسن فلاحی مدیرتصویربرداری، وحید معدنی مدیر تولید، نازنین توسلی طراح صحنه و لباس، علیرضا نیازی صدابردار، محمد قمی طراح گریم، محسن روزبهانی جلوه‌های ویژه، مهرداد یزدانی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، ملیحه کورش‌زاده منشی صحنه و سپیده سعیدی روابط عمومی.

شاهد احمدلو فیلم‌های سینمایی "چند می‌گیری گریه کنی؟" و "اگه می‌تونی منو بگیر" و مجموعه‌ "ماه‌عسل" را کارگردانی کرده و ناصر چشم آذر برای فیلم‌های سینمایی "میکس"، "بانو"، "تسویه حساب"، "سوپر استار" و "گیس بریده" موسیقی ساخته است.
 

 

کد مطلب 936578

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها