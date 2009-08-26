27 میلیارد ریال برای ساخت نمازخانه مدارس گلستان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اصغر جباری ظهر چهارشنبه در کمیته اقامه نماز این سازمان در گرگان افزود: این اعتبار از سوی سازمان نوسازی استان تخصیص یافت که در مهرماه سال جاری این طرحها به بهره برداری می رسند.

وی اظهار داشت: طرح آموزش تصویری نماز برای چهارمین سال متوالی در مدارس ابتدایی استان و برای چهارپایه اول تا چهارم به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در سال تحصیلی آینده تمامی پنج پایه درگیر این طرح می شوند و این سال، سال بازخورد و سنجش طرح خواهد بود که در صورت داشتن بازخورد مثبت به طرحی کشوری بدل خواهد شد.

جباری بیان داشت: به منظور ارج گذاری زحمات و تلاشهای فعالان عرصه قرآنی در آموزش و پرورش استان، همایش تجلیل از خادمان و فعالان عرصه قرآنی استان در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد که طی آن از تمامی تلاشگران این عرصه قدردانی خواهد شد.

دبیر اقامه نماز مدارس گلستان نیز گفت: 15 هزار نفر در آزمون غیر حضوری عبد شکور که با هدف آشنایی فرهنگیان استان با فرهنگ و سیره نبوی در اقامه نمازبرگزار شد، شرکت کردند که در طول دوره های آزمونها بی نظیر بوده است.

بهرامی افزود: 1.5 تا دو میلیون ریال برای هزینه ایاب و ذهاب ائمه جماعت مدارس در نظر گرفته شده است که امیدواریم در جهت گسترش فرهنگ نماز گامهای مثبتی برداریم و بتوانیم فعالیتهای نماز را فراگیر کنیم.