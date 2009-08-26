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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۰۰

27 میلیارد ریال برای ساخت نمازخانه مدارس گلستان تخصیص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی آموزش و پرورش گلستان گفت: 27 میلیارد ریال در سال جاری برای ساخت 40 نمازخانه در مدارس استان تخصیص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اصغر جباری ظهر چهارشنبه در کمیته اقامه نماز این سازمان در گرگان افزود: این اعتبار از سوی سازمان نوسازی استان تخصیص یافت که در مهرماه سال جاری این طرحها به بهره برداری می رسند.

وی اظهار داشت: طرح آموزش تصویری نماز برای چهارمین سال متوالی در مدارس ابتدایی استان و برای چهارپایه اول تا چهارم به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در سال تحصیلی آینده تمامی پنج پایه درگیر این طرح می شوند و این سال، سال بازخورد و سنجش طرح خواهد بود که در صورت داشتن بازخورد مثبت به طرحی کشوری بدل خواهد شد.

جباری بیان داشت: به منظور ارج گذاری زحمات و تلاشهای فعالان عرصه قرآنی در آموزش و پرورش استان، همایش تجلیل از خادمان و فعالان عرصه قرآنی استان در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد که طی آن از تمامی تلاشگران این عرصه قدردانی خواهد شد.

دبیر اقامه نماز مدارس گلستان نیز گفت: 15 هزار نفر در آزمون غیر حضوری عبد شکور که با هدف آشنایی فرهنگیان استان با فرهنگ و سیره  نبوی در اقامه  نمازبرگزار شد، شرکت کردند که در طول دوره های آزمونها بی نظیر بوده است.

بهرامی افزود: 1.5 تا دو میلیون ریال برای هزینه ایاب و ذهاب ائمه جماعت مدارس در نظر گرفته شده است که امیدواریم در جهت گسترش فرهنگ نماز گامهای مثبتی برداریم و بتوانیم فعالیتهای نماز را فراگیر کنیم.

کد مطلب 936592

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