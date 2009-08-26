شهر رفسنجان با کمبود ایستگاههای آتش نشانی روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد نبوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر دو ایستگاه آتش نشانی در شهر رفسنجان وجود دارد که با توجه به گستردگی شهر این تعداد باید افزایش یابد.

وی عنوان کرد: باتوجه به رشد جمعیت و گستردگی شهر ساخت ایستگاههای آتش نشانی در سطح شهر ضروری است و یکی از اهداف و برنامه های این سازمان نیز پیگیری ساخت ایستگاههای آتش نشانی در شهر است.

نبوی افزود: ایستگاه سوم آتش نشانی در حال ساخت است و در مجموع باید پنج ایستگاه در شهر رفسنجان ساخته شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان با اشاره به حوادث سه ماه اخیر در رفسنجان بیان کرد: در سه ماه گذشته بیش از 75 فقره اطفاء حریق و 47 فقره عملیات امداد و نجات صورت گرفته است.

نبوی خاطرنشان کرد: در حوادث سه ماه گذشته شهری هشت نفر کشته و 19 نفر مجروح شدند که این موضوع توجه بیشتر شهروندان رفسنجانی را به رعایت مسائل و مقررات ایمنی نمایان تر می کند.

وی تصریح کرد: با نگاهی به آمار حوادث و خسارتها در رفسنجان که تبعات مالی و یا جانی دارند می توان نتیجه گرفت که عدم رعایت اصول و مقررات ایمنی در 95 درصد آنها دخیل بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان با تشکر از شهردار رفسنجان در توجه ویژه به این سازمان تصریح کرد: این سازمان به منظور افزایش توان عملیاتی پرسنل اقدام به برگزاری دوره های تخصصی و حرفه ای در محل ایستگاه مرکزی کرده و از آتش نشانان شهرداریهای منطقه 3 استان در این دوره ها دعوت شده که این آموزشها تا رسیدن به اهداف سازمان ادامه خواهد داشت.

نبوی بازدید از اماکن، کارگاه ها و مغازه ها به منظور شناسایی مکانهای پرخطر و ارائه راهکارهای لازم در این مورد، برگزاری مانورهای عملیاتی اطفاء حریق و نجات، پیگیری و اعمال کدهای استاندارد ساختمان، نصب تعدادی شیر آتش نشانی در سطح شهر، ادامه آموزشهای تخصصی و حرفه ای، تهیه و تامین تجهیزات و ابزار عملیاتی مورد نیاز سازمان و پیگیری ساخت ایستگاه های آتش نشانی در سطح شهر را از دیگر اهداف و برنامه های سازمان در آینده نام برد.