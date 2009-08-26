فهرست کالاهای ممنوع الورود به کشور اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، افشین روغنی در تشریح مصوبات کارگروه حمایت از تولید کشور گفت: براساس تکلیف بند 2 مصوبه کارگروه حمایت از تولید که 30 خرداد امسال ابلاغ شده بود، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه، مکلفند از وارد کردن کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، باتوجه به فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب کارگروه می‌رسد خودداری نمایند.

وی افزود: در یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی حمایت از تولید، پس از بررسی فهرست پیشنهادی وزارتخانه مقرر شد، با تشکیل جلسه ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ‌نفت، نیرو و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت بازرگانی، خانه صنعت ومعدن ایران و برخی دستگاههای دیگر، فهرست یادشده مورد ارزیابی نهایی قرارگیرد و در جلسه آتی کارگروه حمایت از تولید، به تصویب کارگروه تخصصی برسد.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در یازدهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، مورد 172 خودروی سنگین دیزلی و 40 دستگاه پاژن ساخت داخل بود که طبق قانون، به علت نداشتن استاندارد یورو 2، امکان شماره‌گذاری برای آنها وجود نداشت.

روغنی گفت: با توجه به اینکه اینها در زمانی تهیه قطعات و مجموعه های خود را انجام داده بودند که با ابلاغ مصوبه و دستگاهها تولید شده بودند و امکان دیگری به جزء ساخت برای سازندگان آنها وجود نداشت، درخواست شد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست،‌ دولت( محترم) تصویب کند که این تعداد محدود، اجازه شماره گذاری یابند که در کارگروه موافقت و تصویب شد.

به گفته روغنی، الحاق تبصره‌ای به شرایط و ضوابط تسهیلات از حساب ذخیره ارزی از دیگر مصوبات یازدهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید بود.

وی افزود: براساس این مصوبه، کسانی که از حساب ذخیره ارزی برای پروژه‌ای تسهیلات دریافت کردند و به دلایل غیرارادی مانند تحریم نتوانستند پروژه خود را در دوره مشارکت یا دوره استفاده به اتمام برسانند، آن مدتی که پروژه یادشده بطور غیرارادی به تاخیر افتاده است، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به دوره مشارکت سرمایه گذار اضافه شود.