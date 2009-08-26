تصویب مواد دیگری از قانون خدمت وظیفه عمومی

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه نمایندگان مجلس به ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 که در جلسات گذشته "مراعا" گذاشته شده بودند پرداختند و آن را تصویب کردند.

در این جلسه تنها یک ماده از آن بار دیگر به دلیل وجود ابهام "مراعا" گذاشته شد و مقرر شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شود.

بر اساس یکی از مصوبات امروز نمایندگان مجلس مقرر شد تا تمامی فرزندان شهدا و مفقودالاثر ها معاف شوند.

این در حالی است که در قانون موجود خدمت وظیفه عمومی تنها 2 فرزند ذکور شهدا و مفقود الاثرها معاف می شدند.

همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند شهدا و آزادگانی که 24 ماه در اسارت بودند و همچنین جانبازان 25 درصد و مفقودالاثر که فرزند نداشته باشند یکی از برادران آنها از خدمت وظیفه معاف شوند.

فرزندان آزادگانی که 24 ماه در اسارت بودند و جانباز 25 درصد و رزمندگانی که 24 ماه جبهه رفته باشند نیز از خدمت نظام وظیفه معاف خواهند بود.

همچنین در جلسه امروز مصوب شد جانبازانی که 10 درصد جانبازی دارند هم معاف شوند، چنانچه ایثارگری فرزند ذکور نداشته باشد، یکی از دادمادها یا یکی از نوادگان آنان از این تسهیلات بهره مند خواهد شد.