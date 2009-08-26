چهارمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در این نمایشگاه کالاهای مورد نیاز مردم در ماه رمضان از جمله مواد لبنی، پروتینی، بهداشتی، برنج و روغن و اقلام مورد نیاز به مناسبت بازگشایی مدارس از جمله کیف، کفش، لوازم التحریر و لباس به معرض فروش گذاشته شده است.

معاون توسعه سازمان بازرگانی استان اردبیل در حاشیه این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه با هدف تنظیم بازار و فراهم کردن امکان دسترسی مستقیم به کالا و خدمات با قیمت مصوب دولت راه اندازی شده است.

عباس اسمعیلی از ارائه کالاها با تخفیف 15 تا 20 درصدی در این نمایشگاه خبر داد و افزود: نمایشگاه عرضه مستقیم کالای اردبیل در 110 غرفه و با حضور شرکتهای داخلی از استانهای مختلف کشور برپا شده است.

وی بیان داشت: در این نمایشگاه و در راستای تنظیم بازار، برنج اروگوئه با قیمت هفت هزار ریال، روغن نباتی 10 هزار ریال، گوشت منجمد 50 هزار ریال و گوشت مرغ به قیمت دو هزار ریال در غرفه هایی که رایگان در اختیار عاملان توزیع قرار گرفته به مردم عرضه خواهد شد.

معاون توسعه سازمان بازرگانی استان خاطرنشان کرد: همچنین به مناسبت بازگشایی مدارس دفترچه ها و لوازم التحریر در شش غرفه به قیمت مصوب دولت توزیع می شود.

وی با بیان اینکه در مدت برگزاری نمایشگاه بازرسان این سازمان به همراه نیروهای بهداشتی در جهت کنترل بازار در محل نمایشگاه حضور خواهند داشت، یادآور شد: در صورت وقوع تخلف، مردم می توانند به سرعت شکایت خود را ارجاع دهند.

اسمعیلی با اشاره به اینکه مشابه این نمایشگاه در سایر شهرستانهای استان نیز دایر شده است، یادآور شد: این نمایشگاه از امروز به مدت 10 روز برپا خواهد بود که در صورت استقبال مردم اردبیل قابل تمدید است.