اداره ارشاد شهرستان زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاندار زنجان در این مراسم افزود: استان زنجان دارای سابقه فرهنگی بالا و تاثیرگذار در کشور بوده است و باید در زمینه تعمیق و توسعه فعالیتهای فرهنگی توجه جدی شود.

محمد رئوفی نژاد به مطالبات مردم در بخش فرهنگی اشاره کرد و گفت: با تشکیل اداره شهرستانها، اداره کل بهتر می تواند به برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی بپردازد.

وی تولید فکر و اندیشه و رصد نیازهای مربوط به بخش فرهنگ و هنر استان را از وظایف محوری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد و افزود:‌ با توجه به اینکه نیمی از جمعیت استان در شهرستان زنجان ساکن هستند، راه اندازی این اداره پاسخگوی بسیاری از نیازهای مردم شهرستان در این بخش خواهد بود.

رئوفی نژاد با ابراز امیدواری از اجرای منسجم امور فرهنگی با تشکیل اداره شهرستانها ادامه داد: با بالا رفتن راندمان کار شاهد تعمیق و توسعه فعالیتهای فرهنگی استان خواهیم بود.

در ادامه این مراسم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل گفت: شهرستان زنجان دارای 16 آموزشکده هنری‌، 43 چاپخانه، 16 ناشر، 25 نشریه، 21 کانون فرهنگی هنری مساجد، هشت انجمن قرآن و نهج البلاغه و 39 کانون تبلیغاتی است.

دینی با اشاره به اینکه تاکنون کلیه فعالیتهای برنامه ریزی و اجرایی در اداره کل انجام می شد، یادآور شد: با تفکیک اداره شهرستانها کارهای اجرایی در اداره شهرستان انجام خواهد شد.