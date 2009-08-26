به گزارش خبرگزاری مهر،سردار عبدالله عراقی در مراسم معارفه سرهنگ حسین اسداللهی به عنوان جانشین جدید تیپ یکم انصارالنبی (ص) در جمع پاسداران این یگان رزمی افزود: اگر حضور مقتدرانه نیروهای بسیج و سپاه نبود، دشمنان با هدف خود برای انجام کودتای رنگی در کشور، فاصله‌ کمی داشتند.

وی اظهار داشت: این فتنه، فتنه‌ای بزرگ بود که دشمنان نظام از حداقل 4 سال قبل برایش برنامه‌ریزی کرده بودند. این‌ها در هر شرایطی و هرکس که پیروز انتخابات می‌شد قصد به راه‌اندازی این اعتراضات خیابانی را داشتند. بیش از 300 هزار نیروی آموزش‌یافته داشتند که به شکل هرمی در همه‌ تجمعات غیرقانونی در کمتر از چند دقیقه حضور پیدا می‌کردند.

عراقی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: بسیاری از خواص هم راه حقیقت را گم کرده بودند. بسیاری از بزرگان و فرزندان نظام راه حقیقت را گم کردند اما سپاه و بسیج به لطف و عنایت الهی چون به چراغ هدایت ولایت فقیه تمسک جستند، از این فتنه در امان ماندند و توانستند نظام مقدس جمهوری اسلامی را حفظ کنند.

وی ادامه داد: جریان مخالف از مدت‌ها قبل در قالب ستادهایی چون کمیته صیانت از آرا و دفاتر خبری، لانه‌های جاسوسی به راه انداخته بودند و بر آتش فتنه می‌افزودند. بی‌شک اگر حمایت قاطع اصولگرایان در حمایت از دولت نبود، کار به شکلی دیگر رقم می‌خورد. دشمنان بر آن بودند تا تنها پوسته‌ای از نظام جمهوری اسلامی باقی بگذارند. ولی چراغ هدایت رهبری و پرتو ولایت، نقشه‌هایشان را به شکست کشاند.

عراقی بااشاره به ماموریت‌های محوله به سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ در ایام پس از انتخابات گفت: از روز 26 خرداد که برادران بسیجی وارد میدان شدند در هیچ یک از ماموریت‌های محوله به‌رغم همه هجمه‌ای که فراهم شده بود، نیروهای بسیجی از سلاح استفاده نکردند و با تجهیزات دفاع شخصی در ماموریت‌ها حاضر می‌شدند. به حول قوه الهی هیچ‌گاه در نظام مقدس جمهوری اسلامی در ماموریت‌های شهری، نیازی به استفاده از سلاح نیست و بسیج و سپاه با حضور مقتدرانه‌ خود در صحنه خود نیازی به استفاده از تجهیزات این‌چنینی ندارند.

فرمانده سپاه تهران با اشاره به هجمه‌ شایعه‌سازی و دروغ ‌پراکنی رسانه‌های بیگانه برای ضربه زدن به عملکرد نیروهای سپاه پاسداران گفت: مدام با تصویرسازی و تحریف واقعیت سعی دارند القا کنند جمعیت بسیاری در این درگیری‌ها کشته شده‌اند اما تنها در حوزه‌ مقاومت 117 درگیری مسلحانه داشتیم. در آن روز نزدیک به 10 هزار نفر به پایگاه ما حمله‌ور شدند. بیش از 3 ساعت برادران ما در آن‌جا زیر هجوم سنگ و نارنجک‌های دست‌ساز متجاوزین بودند و ما مدام از آن‌ها می‌خواستیم از درگیری پرهیز کنند اما کار به جایی رسید که پایگاه داشت سقوط می‌کرد. متاسفانه مادر دختری بی‌گناه هم به شهادت رسیدند که گزارش کارشناسی نشان می‌دهد زاویه شلیک‌ها از سوی بچه‌های ما نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه " وظیفه همه ماست جزئیات آن حادثه را برای تنویر افکار عمومی شرح دهیم" عنوان کرد: رسانه‌های خارجی قصد داشتند از اتفاقات آن روز به سود خود استفاده کنند اما تصاویر آن روز موجود است که چطور بی‌رحمانه به این پایگاه حمله شد.